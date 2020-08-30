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【MPF】中銀滙豐教路 申請政府「保就業」計劃小貼士

即市財經 18:28 2020/08/30

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明天起第2期「保就業」計劃開始在網上接受申請，3間MPF受託人促申請者，宜先查核MPF供款紀錄及往網站了解條款。

政府第二期「保就業」計劃（ESS）將於明天（8月31日）開始在網上接受申請，中銀保誠的專家向僱主及自僱人士教路醒招，如散工等臨時夥計；以及現正放無薪假的打工仔或不符資格，以免申請者墮入誤區；反觀今次放寬65歲或以上僱員的申請條件。而綜合滙豐中銀保誠、以及BCT銀聯集團3間強積金（MPF）受託人，所提供的連串申請貼士，業界相信有助老闆及自僱人士可避免踩入灰色地帶。

中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑回應本報查詢時，向僱主及自僱人士授予申請錦囊，包括：

●關於僱主的6大提醒貼士：

（1）申請補貼的僱主須於今年3月31日或之前，已為僱員開設強積金戶口，又或職業退休計劃戶口；

（2） 已申請第一期資助的僱主，可以重新選取去年12月至今年3月，其中一個月作為「指定月份」，最高補貼額仍為每位僱員每月9,000 元；

（3）「保就業」計劃第二期涵蓋65歲或以上的僱員；

（4） 僱主不能為「臨時僱員」申請工資補貼；

（5） 放無薪假員工亦不作受薪僱員計算；

（6） 第二期保就業計劃新增罰則，加強對大幅裁員，又無意重聘僱員填補空缺的僱主的阻嚇力。

●針對自僱人士的3大貼士提醒：

（1） 自僱人士只要於今年3月31日或之前，已開立並仍然持有強積金戶口，即可申請一筆過7,500元資助。

（2） 但於第一期計劃中，已經領取資助的自僱人士；今次則不能再提出申請。

（3）僱主及自僱人士可善用信託公司提供的網上服務，查閱自己的供款及僱員紀錄，以檢視自己的申請資格。

陳子樑再三叮囑，政府公布新一輪的申請條件已經過細化及修訂，釐清申請資格，以及防止有人濫用保就業計劃。

第二期保就業計劃將於明天接受申請，至9月13日截止，而工資補貼涵蓋9至11月。與此同時，早前「保就業」計劃秘書處已通知新一批成功申請人，以及陸續發放補貼，涉及400多名僱主以及900多名自僱人士，補貼金額大約一億元。

至於滙豐及BCT銀聯集團兩間強積金（MPF）受託人，向申請人提供多項申請貼士。BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，第二期「保就業」計劃藍明天起在網上接受申請，有意提出申請的人士，可善用周日的時間，先查核強積金的供款紀錄，以及往網站www.ess.gov.hk了解條款，做好準備。且有3大醒招提點，包括：

（1）成功申請第一期保就業計劃的僱主，可直接使用第一期的申請編號、密碼及聯絡人手提電話號碼，登入計劃的申請網頁提交第二期申請。網頁會自動顯示第一期申請時提交的資料，記緊核對資料正確無誤。

（2）就65歲或以上有強積金戶口的僱員，第二期計劃放寬了申請要求。即使僱主並沒有為其作出自願性供款，或強積金紀錄證明書上沒有顯示有關工資金額，也可提出申請。補貼將會按僱主於「指定月份」聘用該等65歲或以上的僱員人數計算，每人可獲每月5,000元補貼。

（3）若忘記在第一期計劃提出申請的自僱人士，記緊在第二期申請，只要於今年3月31日或之前，已開設有強積金戶口而並未取消，便可申請。

此外，滙豐則提點，申請要求並無改變。但需要注意的是，必須確保所提供的資料準確及完整，特別是首次申請保就業計劃的僱主及自僱人士，均需要填上僱主號碼（僱主），又或計劃編號（自僱人士），並確保其準確性。

滙豐發言人續說，為方便僱主及自僱人士，滙豐強積金將於明天（8月31日），將申請保就業計劃第二期的常見問題，刊登於該行強積金「保就業」補充資料部分。僱主亦可以瀏覽保就業網頁www.ess.gov.hk查詢。

而滙豐強積金作為受託人，將繼續積極配合政府委聘的代理人，在獲得申請人授權後提供所需文件，務求令客戶能盡快收到相關資助。

問及第一輪保就業計劃的反應時，劉嘉時說，首輪保就業計劃共收到逾萬個由保就業計劃代理人提出，提供申請僱主及自僱人士相關MPF紀錄的要求，涉及BCT銀聯集團旗下兩個強積金計劃近四成的僱主及自僱人士。但由於申請乃由政府委聘的代理人處理，難以估計受惠人數，以至涉及金額等數字。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : MPF

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