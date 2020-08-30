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【印度疫情】增近7.9萬宗 創全球單日確診新高

環球社會熱點 17:07 2020/08/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，印度的疫情嚴峻，單日再增近7.9萬宗新冠肺炎病例，創全球單日確診的最高升幅。印度目前超過354萬人確診，確診人數僅次於美國及巴西。

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印度政府周日（30日）通報，該國過去一日再增78,761宗病例，突破美國於7月16日增加77,299宗病例的記錄，創全球單日確診新高。

全國增至354.2萬人確診，活躍病例（未痊愈病例）佔765,302宗。印度過去一日再增948名患者死亡，累計超過6.3萬人死亡。

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印度衛生部上周六（29日）表示，該國的新冠肺炎康復率已達76.47％，主要由於該國在監督家庭、隔離設施和醫院方面，採取積極測試、全面追蹤和有效治療的戰略，才令大部分患者順利康復。

即使印度的確診數字激增，但總理莫迪（Narendra Modi）仍致力推動國家重開。印度內政部宣佈由9月7日起，在保留部分限制措施下，將重新開放首都新德里的地鐵

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是次為印度自3月實施封鎖措施以來首次開通地鐵，但為免疫情於公共場所擴散，戲院、泳池、遊樂場等高危場所仍維持關閉。

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責任編輯：鄭錦玲

印度單日再增近7.9萬宗新冠肺炎病例，創全球單日確診的最高升幅。

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傳染病 疫情 印度 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

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