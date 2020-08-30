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【華為業績】華為上半年多賺23% 市傳將加強發展雲業務

股樓投資 21:50 2020/08/30

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內地最大電信設備供應商宣華為宣布, 上半年收入按年增長13.65%，達4,506.56億元人民幣（下同）；同期盈利更按年增長23.4%至431億元。根據內媒報道, 華為第二季度的營運表現較首季理想，除了因受惠於疫情減退，亦與手機及平板電腦銷售相關的消費者業務改善有關。

【內銀股業績】 建設銀行上半年 少賺11%至1376億元人民幣 詳情請看【下一頁】

【科創板】吉利汽車通過上市輔導 有望成為首隻科創板汽車股  詳情請看【下一頁】

上半年，華為消費者業務增長最快，收入按年增長15.9%，收入貢獻佔比也升至56%。營運商業務收入為1,596億元，年增8.9%；企業業務收入363億元，按年增14.9%。根據市場調查機構Counterpoint的最新報告顯示，截至4月，全球智慧機總出貨量為6,937萬支，按年減逾四成。華為以21%的市佔率首次超越19%的三星，登上全球第一。

另外英國《金融時報》報道, 面對複雜的政經環境下, 華為有意加強雲業務的發展力度, 把握內地公共雲合約批出的機遇。今年初, 華為把雲部門升格為集團其中一個核心部門, 重要性與電訊設備業務及智能手機業務相若。

 

 

撰文 : 李尚毅，趙家盈

華為 經濟

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