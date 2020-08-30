陳茂波：財政儲備將降至8000多億 相當13個月開支接近「沙士」水平

▲ 財政司司長陳茂波表示，政府開支增速顯然是不可持續，未來的支援措施須作相適應的理順和調整，盡可能將資源用得更精準到位。

財政司司長陳茂波發表網誌表示，日前的食肆恢復晚市堂食、部份處所可以恢復營業，是為社會及經濟活動鬆綁的第一步，待隱形傳播鏈被中斷，才可最大程度回復昔日自由出行及照顧家庭的日常生活，並為經濟改善創造有利條件，讓更多處所或行業能全方位的恢復經營。

陳茂波又指，過去兩輪的防疫抗疫基金及財政預算案的紓困措施，已令政府2020/21的預算赤字增加至近2,900億元，財政儲備將由今年三月底時的1.1萬多億驟降至8,000多億元，相當於約13個月政府開支，儲備水平和2003年「沙士」後差不多。從公共財政穩健及維護市場信心的角度看，這樣的開支增速顯然是不可持續。

政府資源運用將要更精準到位

他稱，政府需要預留力量，應付日後疫情或有反覆甚至可能出現冬季反彈所帶來的財政需要。另一方面，現時疫情重創環球經濟、中美政經磨擦不斷升溫，外圍經濟展望風險重重，政府實在需要有足夠的資源和儲備來應付可能出現的挑戰，並維持金融穩定。隨著抗疫工作進入另一階段，人類須與新冠病毒共存一段時間的新常態，未來的支援措施須作相適應的理順和調整，盡可能將資源用得更精準到位。

呼籲各企業和商會參與檢測 走好「關鍵一哩路」

對於兩天後正式啟動的普及社區檢測計劃，陳茂波指，特區政府問責團隊將會在今個星期接受檢測，並呼籲各企業和商會，為了保障員工及顧客的健康，盡量在工作安排上便利和鼓勵員工參與檢測。

他指，有人質疑普及檢測的成本效益，即使不能達到滴水不漏，卻是在中央支持和協助下力所能及而又最積極能做的事。走好這「關鍵一哩路」，中斷隱形傳播鏈，政府的工作可更聚焦防範疫情反彈，恢復經濟活力，才能最大程度保障市民的生活和收入。唯有疫情受控及穩定下來，才有條件恢復與內地和澳門的往返，為經濟增添動力，以及透過旅遊氣泡安排，讓市民可到其他地方旅遊及公幹。

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編輯：袁諾曦