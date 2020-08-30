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港交所李小加：香港經濟受重創 金融市場是唯一優等生

即市財經 16:57 2020/08/30

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港交所行政總裁李小加認為，香港經濟面臨考驗，但香港金融市場是唯一優等生。

港交所 （00388） 行政總裁李小加在2020亞布力中國企業家論壇演講，稱香港本地經濟受重創，預期今年經濟萎縮約6%至8%，但香港金融市場是香港唯一一個優等生。「市場非常強勁，交易非常旺盛，各項指標的韌性極強，特別是中概股的IPO，中國科技企業、新經濟企業大規模上市，徹底地改變了香港的金融市場。」

李小加表現，香港金融市場的出色表現要感謝前幾年的惡補，包括互聯互通，深港通、滬港通，實現了南向通、北向通，每天都是大規模地交易，已經是不可逆轉的一個巨大改變，產生了大量化學反應。

除此之外，李小加補充，「以前我們的池子里基本上都是老魚、傳統的魚，基本上都是大草魚，現在換來了很多新的海魚、新的三文魚，都是強勁的魚，新經濟、新科技。今天的香港市場已經徹底和過去不一樣了。」

李小加指，2020年全世界經歷大考，包括公共衛生領域的社會治理的考驗、經濟的考驗、國際政治和地緣政治的考驗。香港三個考試都是夾在中間，但香港金融市場基本上還比較好地考出來了。

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編輯：陳健婷

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