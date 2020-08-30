【營商策略】現代汽車在華銷售表現低迷　加速戰略佈局應對

▲ 現代汽車計劃至明年在中國市場推出9款新汽車，冀加速在華戰略佈局。（法新社圖片）

現代汽車近年來在華銷售表現不盡如人意，為加速戰略佈局，品牌計劃至明年在中國市場推出9款新汽車，冀能刺激銷售。

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韓聯社報道，現代汽車近年市場份額從5.1%下降至3.1%。今年2月疫情在中國擴散以後，現代汽車銷量同比減少97.4%，減幅超過汽車市場整體銷量減幅。隨著當地疫情得到控制，現代產銷降幅有所收窄，但今年1月至7月累計銷量仍減少31.3%，相比其他車企，表現依舊低迷。

有見及此，現代汽車將陸續推出多款新車，包括Elantra、LA FESTA 新款；休閒車方面將推出CUSTO、ix35、Tucson；另外，還將對華出口全新旗艦款休旅車Palisade及電動車IONIQ5等。

管理層架構調整

另一方面，為了力挽銷售弱勢，現代汽車從去年起更調整了管理層架構，原任現代汽車南韓事業總部本部長兼副社長李光國，改為擔任現代汽車集團（中國）總裁，負責中國區的整體業務；原任寶能汽車常務副總裁李峰出任現代汽車集團（中國）副總裁。集團還引入首位本土化高管，任命李宏鵬為（中國）商務副總裁，負責品牌在華戰略規劃和市場發展業務。

有分析指，現代汽車此次人事調整，主要針對中國市場冀提升對當地市場的應對能力和競爭實力，為集團下一步發展加強基礎。



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責任編輯：蘇穎琪