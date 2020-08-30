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【跨太平洋電纜】Google、Facebook 海底電纜計劃棄香港段　改連接台灣菲律賓

環球政經 17:37 2020/08/30

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Facebook及Google早前提出，建立連接美國洛杉磯至香港、台灣的太平洋光纖網路（PLCN）海底電纜，據彭博社報道，兩間公司早前提出修正案，正式剔除連接香港的部分，改為只連接台灣和菲律賓。

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報道指，兩間公司上周四（27日），撤銷PLCN連接香港的部分，並提交只連接台灣和菲律賓的修正案，Google母公司Alphabet發言人證實，已提交有關申請，並將會繼續致力取得海底電纜的着陸許可證。

Google與Facebook在2017年，公布計劃建設跨PLCN，計劃連接美國洛杉磯至香港，長度達1.3萬公里，原定於2018年啟用，惟未有如期進行。而PLCN連接美國及台灣的部分，今年4月已獲監管機構批准營運。

今年6月，美國司法部更指負責興建香港段的「鵬博士電信傳媒集團」與中國情報及安全部門有關係，擔心中國藉此竊取美國用戶資料，建議聯邦通信委員會（FCC）否決PLCN香港部份，只保留台灣及菲律賓。

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責任編輯：楊子瑩

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