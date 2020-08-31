高盛：全球僅3%基金完全由女性掌舵　女性基金經理業績表現更好？

金融行業從業人員向來以男性為主，高盛最新數據顯示，在約500家大型美國互惠基金公司中， 只有3%的基金經理團隊全部由女性組成，管理資產僅佔總資產的2%。相較而言， 77%的基金由全男性團隊管理，這些基金佔總資產的57%。

至於基金表現方面，至少三分之一基金經理由女性擔任的公司，表現優於那些沒有女性擔任的公司，高出大約1個百分點。數據顯示，3年前基金業績幾乎不受到性別差異影響。

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根據高盛報告，女性基金經理旗下互惠基金跑贏的最主要原因在於，女性基金經理更加偏好持有科技股，而男性基金經理更 傾向於金融股。自疫情以來，環球低息環境下，金融股表現不理想，標普500金融指數年內跌幅約兩成，是標指11個細分板塊中第二差，而信息技術板塊年初至今升逾34%，表現大幅跑贏大市。

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編輯：李勝男