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【中美角力】Google、Facebook港美海底光纜正式叫停　只連接台菲

科技 16:17 2020/08/30

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Facebook、Google等計劃建設的跨太平洋海底電纜PLCN，原先將連到香港，現時計劃正式剔除香港，改為連接台灣、菲律賓。(圖片來源：PLCN網站)

彭博社報道，Facebook與Google所提出，連接美國洛杉磯至香港、台灣的太平洋光纖網路（PLCN）海底電纜，兩企已於日前提出修正計劃，剔除連接香港的部分，改為只連接台灣和菲律賓，消息並獲美國官方以及Google母企Alphabet證實。Google母公司Alphabet發言人表示，將會繼續致力取得海底電纜的着陸許可證。

＞＞港美海底光纖電纜計劃觸礁　Google擬先駁通台灣線段

＞＞美國拒PLCN海底電纜連接香港 Google︰正尋求替代方案

PLCN計劃於2017年提出，原定2018年啟用，惟並未如期啟動，去年中已有指美國因國家安全考慮而叫停計劃。今年6月，美國司法部便指出PLCN計劃的香港部分，負責興建的「鵬博士電信傳媒集團」與中國情報及安全部門有關係，擔憂中國藉此竊取美國用戶訊息，故建議聯邦通信委員會（FCC）否決PLCN香港部份，僅保留台灣及菲律賓、由兩大科企主導部份。

事實上，PLCN中美國與台灣連接的部分，已於4月獲監管機構批准營運，近日就有台灣傳媒就引述國家通訊傳播委員會官員指出，預期美國未來會繼續排除香港參與此類合作計劃，香港做為電纜連結點的地位將被取代 。

責任編輯：　周俊霖

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