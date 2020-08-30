【網民熱話】林夏薇山頂柯士甸山道豪宅曝光 有特大泳池、超豪花園

林峰的堂姐林夏薇數5年前與比她大16歲的金融才俊莫贊生結婚，兩人現時居住的山頂柯士甸山道豪宅在01年以三億多港元購入，目前市價估計已逾15億。

相關文章：【網民熱話】網傳成龍北京豪宅變銀主盤 7190萬人民幣拍賣6房3廳

由於疫情關係，林夏薇近日很少外出，反而經常在家中運動兼跳舞。早前她在IG上載自己出她、在家做運動的影片，令豪宅內部曝光，家中除了可以俯瞰維港景，還有露天大花園、特大泳池、私人練舞室、健身室及開放式大廚房。

相關文章：【網民熱話】兩公婆有餘錢 想買多層樓投資 反而搞到夫妻不和？

豪宅外設有露天大花園，可供親友相聚一齊BBQ，也可讓林夏薇的愛犬自由活動。豪宅外除了有大花園之外，還有特大泳池，可以供應主人隨時暢泳。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽