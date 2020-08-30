CNBC調查：全球75％CFO看好拜登勝選

距離美國報道，目前距離美國11月總統大選僅剩下兩個多月，CNBC最新調查指出，有75%的全球大型公司首席財務官（CFO）看好民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）能夠勝出大選，而僅有20%認為現任總統特朗普（Donald Trump）能夠繼續連任，還有5％表示不確定或沒有表達意見。

調查還指出，在國會改選方面，63％的首席財務官不認為參議院、眾議院兩院的選舉結果會出現改變，25％認為民主黨將重新奪回參議院主導權，6％則預期共和黨將執掌眾議院。

【美國大選】正式獲黨內提名 拜登為民主黨總統候選人 了解請按，【下一頁】

在該次調查中，首席財務官們還全球經濟前景發表看法，多數受訪者認為全球GDP前景已較第二季改善。至於地域細分方面，受訪CFO對於中國經濟前景看法，要比美國經濟前景更為樂觀，這是該項調查發布以來，CFO對中國經濟前景的態度首度勝過美國。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

編輯：李勝男