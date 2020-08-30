【網民熱話】網傳成龍北京豪宅變銀主盤　7190萬人民幣拍賣6房3廳

近日有內地網民發布了以「據說是成龍的房子」為題的帖文，指成龍疑拍賣位於北京東城區的豪宅「NAGA上院」，單位面積有1,200平方米，拍賣價7190萬人民幣（約8,180萬港元）。

▲ 網上圖片。

▲ 法拍網圖片。

有關拍賣在內地的法拍網上出現，即法院拍賣房屋，在香港則稱為銀主盤，並顯示該拍賣由9月28日開始。有內地網媒指，成龍在該處有物業，更指當年成龍兒子房祖名與台灣男星柯震東涉吸毒被捕的住所，但不清楚實際的門牌號碼。

現時在法拍網上的資訊顯示，豪宅的市價約1億人民幣（約1.1億港元），是次拍賣價較市價平了2,800萬人民幣（約3,160萬港元），現有逾600人圍觀。由網站提供的圖片可見內部裝潢奢華，不少豪華傢俱，更設有桌球枱。

▲ 法拍網圖片。

▲ 法拍網圖片。

▲ 法拍網圖片。

▲ 法拍網圖片。

▲ 法拍網圖片。

內地網媒又指，成龍2006年時曾為「NAGA上院」的發展商宣傳樓盤，之後以酬金購入該建商的兩間豪宅，並在2007年時遷入該豪宅，惟沒有處理好產權變更手續。發展商之後因財務糾紛，被債主提告，令成龍的豪宅因此被查封。

成龍曾被估計身家高達3.95億美元，約30.6億港元。

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責任編輯：楊子瑩