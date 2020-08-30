【新經濟股】小米等2年返家鄉兼創新高　誰是下一個幸運兒？（內附分析）

小米集團（01810）近日成為最強新經濟股，早前爆冷染藍後，加上業績又靚爆鏡，股價上周終於重返家鄉，更創下歷史新高，小股民持貨2年終可開香檳慶祝。以下幾隻曾經熱爆的新經濟股，邊隻有機會成為下一隻小米？

1 眾安在綫（06060）

上周五收報：52.2元 招股價：59.7元 股價差距：14.4%

眾安在綫在2017年9月，以每股59.7元招股上市，挾著內地最大的互聯網保險公司來港上市，加上又有3馬加持（馬雲、馬化騰、馬明哲），股價在上市初期曾升至97.8元高位，差少少就擠身紅底股。

可惜其後業績未達市場預期，加上中美貿易戰令股市大跌，眾安在綫在2019年8月曾創下16.56元的歷史新低。惟今年5月開始跟隨一眾新經濟股開車，自6月開始累計上升91%，上周最高升至58元，差點就返家鄉。

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眾安剛公布上半年中期純利急增4倍至4.9億元人民幣，總營收及總保費按年升24%及15%，各項營運指標均有大幅改善。此股現時距離招股價約14.4%，絕對有力重返家鄉59.7元。

2 閱文（00772）

上周五收報：48.2元 招股價：55元 股價差距：14.1%

閱文（00772）是騰訊控股（00700）在2017年10月分拆出來，主營在綫閱讀及IP業務，在2017年10月以每股55元掛牌，上市首星期便倍翻衝上110元水平。

但同樣地，業績增長未如預期，加上上市時估值昂貴，到2019年8月曾跌至22.95元。今年上半年閱文管理層大地震，騰訊委任程武出任閱文首席執行官及侯曉楠將出任閱文總裁，結果反刺激閱文股價反彈。

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早前閱文公布中期業績，上半年盈轉虧蝕32.96億元人民幣，去年同期賺3.9億元人民幣。業績公布後，瑞銀發表報告指，騰訊進一步整合以及其他戰略舉措可能帶來上升潛力，而目前估值並未充分反映上述因素，故維持其「買入」評級，但目標價由69元降至63元。

閱文股價在7月時曾重返家鄉，升至最高62.9元，但無力企穩，近期股價形成下降通道，惟在100天綫（約46元）暫找到支持，短期內要再重返家鄉55元，則稍欠動力。

3 美圖（01357）

上周五收報：1.65元 招股價：8.5元 股價差距：415%

美圖（01357）曾經是最火熱的互聯網股，2016年12月以每股8.5元招股，當時賣點是有4.5億美圖秀秀用戶，也是手機美顏APP的一哥，股價在2017年3月曾升至23.05元歷史高位。

可惜，美圖無法利用龐大的用戶群，轉化為盈利，加上估值又炒過龍，最後由天堂跌落地獄，股價長期在2元以下浮沉，最新公布用戶人數亦減至2億戶。

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截至今年6月底止，美圖中期虧損收窄至1,595萬元人民幣，去年同期蝕3.7億元人民幣，營業額則升20%至5.57億元人民幣。股價上周四（27日）曾出出現異動，最多急升17%至1.81元，不過至收市已回落至1.7元，到周五再回落3%至1.65元。

美圖現價要升4倍，才能返回8.5元的家鄉，以其業績分析來看，相信中短期難以實現。

記者：李兆明