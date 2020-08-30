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內地「躺賺」投資數千人血本無歸 養虛擬貓App被指網上龐氏騙局

環球政經 19:43 2020/08/30

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內地一個名為「喵喵」App，6月開始招投資者，聲稱透過平台投資養虛擬貓能賺錢。全國有數千人投資，金額由數千元到數十萬元不等，但該App於8月中突然終止，平台不能登錄，更不能取回帳戶內的金額。河南鄭州有苦主們組成「喵喵維權大群鄭州」，召集苦主到公安報案。

內地傳媒訪問了部份苦主，發現「喵喵」App的手法基本上是龐氏騙局。該平台召集投資者投資虛擬貓，聲稱「躺賺」，即躺着也能賺錢，「每月能賺一萬」吸引到一批心急搵快錢的小投資者。

小投資最初會被拉入微信群「致富貓咪」，然後推薦去平台。平台定期推出虛擬貓供投資者搶講，所謂虛擬貓只是一張圖片，每隻虛擬貓都有買賣價、搶購時間等。虛擬貓的價錢由1988元到5988元（人民幣、下同）不等。投资者要搶購虛擬貓，需向平台購入類似代幣的「貓粮」，然後再透過支付寶或微信支付付款進行買賣。

買入虛擬貓後，會附上合約收益，例如7天15.5%，即投資者持有虛擬貓7天後，貓就會升值15.5%。平台系統並會在7天後、加上這15.5%的賣價自動配賣給另一位投資者，換言之賣家就此能賺15.5%的利潤。什麼也沒做，只是等7天，自動轉手就能賺錢，完全體現「躺賺」投資。

假設投資者在平台上以5000元買入一隻「喜馬拉雅貓」，7天後轉手連本帶利獲5775元，賺775元。有不少投資者真的能獲利，因此愈買愈多虛擬貓，而且吸引更多新人加入。

為何轉手一張貓圖就能賺錢？內地記者調查發現，指其手法是龐氏騙局。當第一批人投資去買虛擬貓，隨後只要不斷有新人加入，繼續投錢進來，前批的投資者就能「獲利」，獲利的投資者投入更多錢，金額就愈滾愈大。但平台僅僅兩個月便停止運作，是平台營運者已經賺夠捲款逃走，還是其他原因，現時內地公安正調查中。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

 

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