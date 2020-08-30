【全民檢測】截至今早共34萬人預約檢測　另有3宗「被登記」個案

政府將在本周二（1日）開展「普及社區檢測計劃」，昨日（29日）起接受網上預約。創新及科技局局長薛永恒表示，截至今早10時45分，已有34萬人網上登記預約全民檢測，惟當中出現3宗「被登記」個案。

【全民檢測】9月1日普及社區檢測 為期14天 巿民點樣參加？（附流程）【下一頁】

薛永恒今早（30日）接受電視節目訪問時，整體登記流程順暢，當局的24小時熱線，截至昨晚收集逾4,000宗查詢，當中涉及3宗「被登記」個案。他續指，3宗個案均在沒有徵得當事人的同意而被登記預約，當局會跟進調查。他又強調，任何人如沒有取得同意下使用他人的個人資料，即屬違法，若發現有此惡意行為，當局將展開執法行動。

「普及社區檢測計劃」在全港18區共設立141個社區檢測中心。網上預約時，市民需要填上姓名、香港身份證號碼及聯絡電話，然後選擇社區檢測中心、檢測日期和時段，可供預約時間由早上8時至晚上8時，每個時段為30分鐘。成功預約後會收到確認短訊通知。

預約連結：24 小時預約 https://www.communitytest.gov.hk/

18區採樣中心連結：https://www.communitytest.gov.hk/locations

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責任編輯：楊子瑩