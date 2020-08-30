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【美國疫情】CDC： 初期供應有限醫護先接種 目標明年1月3億劑新冠疫苗可用

環球政經 16:18 2020/08/30

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美國政府加快新冠疫苗研發及製造，通過「加快經線運作」（Operation Warp Speed）方案，向六間疫苗研發及生產商投資超過100億美元，目標是在2020年1月提供到3億劑安全有效新冠疫苗。

【疫苗競賽】疫苗火速研發　市場落注炒復甦板塊【下一頁

現時未知那間藥廠的疫苗會首先「跑出」獲食品及藥物管理局緊急授權通過。「呼聲」較高的，是Moderna及輝瑞（Pfizer）與BioNTech合作的疫苗，兩間藥廠的疫苗正進行第三階段人體試驗。預計將有另外兩隻疫苗會在9月中進行進行第三階段試驗，其中可能包括早已宣布9月第三階段試驗的強生（Johnson & Johnson）。

【疫苗競賽】首個新冠疫苗於俄羅斯誕生　普京女兒已接種下一頁

美國疾病控制和預防中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）則指，「疫苗在初期可能會限量供應。」CDC已提出「早期疫苗接種人群」指南，當中醫護人員為優先，估計人數約為1700萬至2000萬人。其次為體弱者如老人、長期病患者等。

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責任編輯：鄭靜珊

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