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【海外樓市】南韓三年推逾20項辣招　樓價愈升愈有　情況與港相似？

股樓投資 13:32 2020/08/30

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過去三年，南韓實施了超過20項樓市「辣招」，但樓價與香港一樣，反而愈升愈有。值得留意的是，南韓推出的「辣招」比香港更辣，舉例說，向持有多個物業的業主，徵收每年最高6%的物業擁有稅。

事實上，即使疫情持續肆虐，惟南韓樓市與香港一樣，樓價未有大跌，市民更四出睇，怕遲買更貴。以上半年為例，據第一太平戴維斯統計，首爾樓價疫市升5.5%，升幅與俄羅斯莫斯科睇齊，位列全球首位。

有分析指，當地央行大放水，息口低企，吸引資金流入樓市，而且市場憧憬「去中國化」，促使當地企業及資金回流，令南韓民眾擔心遲買更貴，故出現「恐慌買樓」。

與香港一樣，南韓的樓市辣招多是遏抑需求，始終敵不過資金泛濫，以及利率低企的大環境。供應方面，南韓同樣遇上困難，由於首爾市多數土地已經發展，惟年輕人都走到首都圈，令供不應求情況惡化。

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撰文 : 黃卓賢

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