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【可再生能源】減少化石燃料　印度致命空氣污染有望改善

環球政經 13:36 2020/08/30

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聯合國秘書長古特雷斯出席位於印度新德里的能源與資源研究所（Energy and Resources Institute）的網上講話，敦促印度轉而投資太陽能，他指出這樣除了能通過創造就業機會來解決貧困問題，還能為6,400萬印度人增加了獲得能源的機會。

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印度是世界第三大溫室氣體排放國，雖然其一直在增加對可再生能源的使用，但煤炭仍然是發電的主要燃料。根據科學雜誌《柳葉刀星球健康》（Lancet Planetary Health）發表的一項研究，印度有毒空氣在2017年奪走了約124萬人的生命。古特雷斯指出，通過減少燃燒化石燃料的排放，可以避免全球每年550萬人死亡。

印度計劃，潔淨能源在2030年至少佔其能源生產總值的40％，高於目前的約20％。目前印度將提前達成目標，根據印度電力部數據，到2022年，非化石燃料的發電量將達到40％，到2030年將佔能源生產總值的一半以上。

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責任編輯：梁翠麗

發電量 就業 氣候暖化 印度 聯合國 太陽能 電力 太陽 空氣污染

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