【置業指南】舊樓好抵買？　入市前要小心

各國央行放水，加上利率低企，不少人因此看好樓市，認為磚頭保值。若資金不多，又想買樓投資，部分人或轉購樓齡偏高的物業，如唐樓，貪其便宜，面積亦相對「見駛」。不過，若要申請按揭，則有不少地方要留意。

金管局對銀行按揭年期設限，還款期不可多於30年。若財力「掹掹緊」，多數買家傾向攤長至30年還。值得留意的是，不是所有物業按揭都可以攤長30年還，特別是樓齡較高的物業

一般來說，「樓齡+按揭」年期不可超過70年或75年，視乎銀行而定。假如銀行較嚴謹，規定「樓齡+按揭」年期不可超過70年，購入樓齡50年的物業，業主最長只可攤20年還。簡單來說，還款期縮短，除了每月供款增加，壓力測試的最低入息要求也會上升。因此入市前要計清楚，以免最終撻訂。

值得留意的是，上述年期限制並非絕對，若是大型藍籌屋苑，又或傳統豪宅，一般獲銀行豁免，業主多數可攤長30年還。

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