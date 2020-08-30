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【氣候變化】南極洲6成冰架或有破裂危機　將加速海平面上升

環球政經 13:08 2020/08/30

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有研究指出，南極洲約有60％的冰架可能容易破裂，從而加劇了南極冰蓋的損失，並加快海平面上升速度。

南極洲的冰架是漂浮的冰蓋延伸部分，有助於減緩冰浮向海洋的流動。如果這些冰架破裂然後崩塌，融化的冰川就會加速流向海洋。

【氣候變化】三文魚變細？ 海洋變暖可能是罪魁禍首【下一頁

【全球暖化】海洋溫度上升　將來會無魚食？【下一頁

科學期刊《自然》雜誌上的一項研究繪製了冰架滯留上游冰層並容易受到「水壓破裂」影響的區域，在這些區域，融化水流入冰中的裂隙和裂縫並擴大，可能引發冰架坍塌。

隨著全球變暖的加劇，南極冰塊流失的速度超過某些氣候模型的預測，而大多數氣候模型卻並未計算水力壓裂的影響。而僅當冰架表面被融化水淹沒時，才會發生加氫裂化。雖然南極洲的許多地區，數十年來一直存在大量的融化水，但這些流入地面裂縫的水流動速度非常緩慢或會重新凍結。

研究人員警告說，雖然南極洲許多地區目前引起下方冰層水壓破裂的機會不大，但隨著全球氣候變化，這些地區或會面臨新的風險。

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責任編輯：梁翠麗

 
南極 水力 南極洲 氣候暖化

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