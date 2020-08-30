【歐洲第二波疫情】德國反防疫措施大遊行 300人被捕

新冠肺炎疫情全球大流行，多個歐洲國家加強防疫措施，以應對歐洲第二波疫情。德國柏林有近4萬人參與反防疫措施的示威遊行，警方拘捕300名民眾。

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因應疫情升溫，德國總理默克爾（Angela Merkel）及16個聯邦州宣佈，對違反戴口罩要求的民眾作出最低50歐元（約460港元）的罰款，及將禁止大型公共活動的措施持續至明年。

德國柏林上周六（29日）有大批民眾上街，抗議政府的防疫措施，約有3.8萬名民眾參與示威。柏林當局早前曾表示，憂慮示威者不會遵守社交距離指引或戴口罩，禁止示威活動。但法院上周五（28日）指無跡象表明組織者會故意無視社會疏遠規則，指政府無權禁止。

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法新社引述參與示威的22歲學生霍爾茲（Christina Holz）指：

我們要表達的信息是必須小心！不管是否發生新冠肺炎危機，我們都必須捍衛我們的自由。 （We're here to say: we have to be careful! Coronavirus crisis or not, we must defend our freedoms.）

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警方指勃蘭登堡門 (Brandenburg Gate)附近一批示威者無視防疫指引，又投擲石頭和瓶子等物件，其後驅散示威者及拘捕其中200人。

約有2萬名民眾聚集於附近和平集會，德國知名飲食作家、右翼分子希爾德曼（Attila Hildmann）參與集會及於台上發言，其後也遭警方拘捕。

德國勝利紀念柱以西也有示威活動，據悉有部分示威者穿右翼標誌T恤及手持右翼旗幟。部分人突破國會大廈的防線，遭警方用胡椒噴霧驅散。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 德國柏林有近4萬人參與反防疫措施的示威遊行，警方拘捕300名民眾。