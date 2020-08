【歐洲第二波疫情】德國反防疫措施大遊行 300人被捕

新冠肺炎疫情全球大流行,多個歐洲國家加強防疫措施,以應對歐洲第二波疫情。德國柏林有近4萬人參與反防疫措施的示威遊行,警方拘捕300名民眾。

因應疫情升溫,德國總理默克爾(Angela Merkel)及16個聯邦州宣佈,對違反戴口罩要求的民眾作出最低50歐元(約460港元)的罰款,及將禁止大型公共活動的措施持續至明年。

德國柏林上周六(29日)有大批民眾上街,抗議政府的防疫措施,約有3.8萬名民眾參與示威。柏林當局早前曾表示,憂慮示威者不會遵守社交距離指引或戴口罩,禁止示威活動。但法院上周五(28日)指無跡象表明組織者會故意無視社會疏遠規則,指政府無權禁止。

法新社引述參與示威的22歲學生霍爾茲(Christina Holz)指:

我們要表達的信息是必須小心!不管是否發生新冠肺炎危機,我們都必須捍衛我們的自由。

(We're here to say: we have to be careful! Coronavirus crisis or not, we must defend our freedoms.)