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繼電動車Tesla、航天項目Space X 後 Elon Musk成立Neuralink開發人腦

環球政經 13:46 2020/08/30

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Tesla創辦人Elon Musk周五（28日）公布他的初創公司Neuralink、研發人腦跟機器結合的界面的小小成果。在示範中一頭名為Gertrude的實驗豬，在其腦袋安裝了一枚硬幣大小的電腦晶片，由微型探針組成，該探針包含3,000多個電極，這些電極附著在比人的頭髮還細的柔性線上，可以監視1,000個大腦神經元的活動。Elon Musk形容：「就好像用細小的金屬絲綁在頭臚內的Fitbit（運動手錶）。」

當實驗豬Gertrude 進食或找食物時，腦神經活動透過晶片處理形成訊號，訊號轉化成圖表，外界能觀察其腦神經活動。安裝在腦袋的晶片有望成為接口，研究方向是人腦透過晶片處理器，控制外物如電話或電腦等，長遠可以幫助治療腦退化症、帕金遜症或脊髓受傷的病人，此項項研究去年已申請人體試驗。

想法石破天驚Elon Musk繼電動車Tesla及航天項目Space X後，Neuralink是他另一項大膽及雄心壯志的項目，他希望這項研究建立他口中的「超人認知」（Superhuman recognition)，開發人腦，對抗他一直反對的人工智能（AI）。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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