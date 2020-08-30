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【港股小知識】Jackson Hole 年會係啲乜? 點解咁重要？

股樓投資 04:40 2020/08/30

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全球央行年會（又稱Jackson Hole 年會）剛於周四（28日）舉行，今年受疫情影響，首次改為以網上視像會議舉行，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周四（27日）發表新政策方向，指聯儲局將容許通脹升超過2%，是自2012年以來，首次有聯儲局主席容許高於2%的通脹目標。

至於點解呢個年會咁受重視?其實這個年會1978年由美國堪薩斯城聯儲銀行開始舉辦，至第五屆開始，就在Jackson Hole這個俄亥俄州度假勝地舉行，未知是否風景誘人而選址此地，故年會就有多個名稱，如中央銀行家年會或Jackson Hole經濟政策研討會。

但可以肯定的是，會議每年8月份舉行時，都會邀請到各地央行行長、地區聯邦儲備銀行行長，甚至學術機構的重要人物親臨此小城出席，在會議中發表具前瞻性的講話，成為每年一度的金融盛事。

聽起來叫年會，會是一個嚴肅場合，但原來Jackson Hole 年會屬非正式場合，甚至由聯儲局主席發表開幕演說這一部分，也只是約定俗成，成為年會的不成文傳統。

但就算只是一個非正式場合，由於與會人士身分舉足輕重，故她們對經濟展望的發言，也會對環球股市造成一定影響，例如鮑威爾在周四發表有關美國通脹的言論後，本港股市周五（28日）隨即扭轉頹勢回升，足以證明其影響力。

記者：葉志偉

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