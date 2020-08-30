【疫市筍盤】東涌業主爭住減 成交量按月大升18% 映灣園3房呎價跌至唔使1萬

疫情持續回穩，買家入市步伐加快，個別地區的業主議價幅度加大，刺激成交加快。其中東涌區近日的二手交投轉強，中原地產分區營業經理陳旭明表示，大市氣氛轉好，買家入市信心增強，帶動成交回升。東涌區本月至今錄得72宗成交，較上月全月的61宗成交，增加達18%，而映灣園的成交已佔逾13宗。



減價盤增加，部份業主為求盡快沽貨，也愈減愈多，日前映灣園一個3房單位減價11%沽出，呎價低於1萬元。中原地產高級分行經理唐啟樂表示，以上成交單位為5座高層H室，實用面積957平方呎，3房套間隔，外望開揚內園及泳池景，亦享少部份海景。原業主今年4月初以試價性質放盤，當時叫價1020萬元，較市價略高，直至8月調整叫價至940萬元，其後一減再減，最終減至910萬元成交，折合平均實用呎價9,509元，累減110萬元或11%。

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唐啟樂表示，買家為外區家庭，心儀映灣園設施配套切合家庭需要，大單位亦可做高成數按揭，而第一期單位樓底較其它期數高，面積亦較大，故很快便鎖定為入市目標，見上址呎價不用1萬元，十分吸引，睇樓後火速議價並扑鎚入市。原業主於2007年6月以327萬元入市，持貨13年轉手，帳面獲利583萬元或1.8倍。

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映灣園近日也錄另一宗低價成交，陳旭明表示，單位為11座中層G室，實用面積756平方呎，3房套間隔，原業主於2013年以609萬元買入單位，租客剛搬走，將單位以860萬元交吉放售。據知業主因要離開香港，故此減價賣樓，新近以825萬元沽出，折合平均實用呎價10,913元，共減35萬元或4%。而買家為外區客，物色同類放盤一段時間，幾經議價後，決定以825萬元買入上址自住。原業主持貨7年，帳面獲利216萬元或35%。



現時映灣園平均實用面積呎價約11,430元，換言之上述成交呎價僅1萬餘元，也低於平均成交呎價。屋苑目前有約300個放盤提供，數量也不少，單位最低入場價由616萬元起，不排除準買家仍可在該屋苑找到筍盤。

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記者：陳詠妍