【疫下派錢】 順豐王衛自掏腰包5億 每個員工派888元大利是

這段日子，大家為了減少出門好多時候都選擇以網購來取代日常外出添置日常用品，令快遞的需求更大。

近日網上就流傳，順豐員工收到一筆意料之財。原來是集團總裁王衛發來的888元慰問金，且是向全體每一位員工都有份。據了解，按照豐聲最新公布的56萬用戶計算，王衛這次發紅包的總金額接近5億元。

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關於發放慰問金，順豐集團也在其官微作出3點回應： 一是戰疫不易，相比員工半年來的辛苦付出，一點心意應該也非常必要；二是疫情防控還不能松懈，會持續做好服務；三是這件事沒啥好說的，也不值得表揚，感謝大家關心。

另一方面，王衛也在內部對員工發了公開信。

王衛說：「今年的疫情讓員工們經歷了巨大的挑戰，感謝大家在挑戰中，冒着風險堅守崗位，為客戶、為社會履行了公司我們的承諾。也因為大家付出，我們才贏得社會各界人士的尊重，這都是大家用血汗和生命的風險贏回來的尊嚴，這個榮耀屬於每一個順豐人。你們在國家有需要的時候挺身而出，你們展現了人性的光輝。但困難依然沒有過去，疫情澇情還在肆虐中，我們仍然要繼續戰鬥。沒有大家的付出和努力，就沒有今天的順豐。」

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事實上，今年上半年順豐的業績表現相當不錯。財報顯示，上半年順豐實現711.29億元營業收入，同比增長42.05%；歸屬於上市公司股東淨利潤37.62億元，同比增長21.35%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤34.45億元，同比增長47.82%；對應基本每股收益為0.85元，同比增長21.43%。

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記者：張以正