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【中海油也搞網購】生意難做 連天然氣成品油都可以上網買

股樓投資 17:37 2020/08/30

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你今日網購咗未？

現在什麼都說網購，無可否認阿里巴巴（09988）旗下的淘寶確實功不可抹，經過多年發他已顛覆了大眾的購物習慣。但誰又想到，現在原來什麼都可以網購，竟然連天然氣和成品油都來搶攻網究市場了。

又話經濟唔好 內地名店竟現人龍排隊買包包？，想知詳情請按：下一頁

中海油（00883）宣布，旗下的電商平台「海油商城」自2019年6月上綫至今，交易額已累計突破1,000億元（人民幣，下同），現有上綫店舖共45間，註冊企業用戶10,600，銷售商品1,700多個，交易訂單約15萬單。

你有無幫襯多咗HKTVmall? 香港電視上半年扭虧刺激股價創新高，想知詳情請按：下一頁

據介紹，「海油電商」是中海油集團數碼化轉型的重要轉捩點，實現了包括成品油，液化天然氣（LNG）及潤滑油等百多種石油化工產品的在綫銷售。該平台利用互聯網運營，通過競價， 團購，秒殺，優惠券等促銷功能，透過多渠道全面提升集團銷售數碼化管理能力。

認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事，想知詳情請按：下一頁

面對新冠肺炎疫情全球蔓延和國際油價斷崖式下跌的挑戰，「海油商城」實現銷量2,640噸，交易額970億美元，為穩定疫情期間各類油氣化工產品的社會供給提供了技術平台保障，以及為內地企業復工復產提供了保障。

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記者：張以正

中國海洋石油（00883） 香港股票

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