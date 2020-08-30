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【騰訊700】騰訊持股Epic Games 遭蘋果取消開發商帳號

股樓投資 00:45 2020/08/30

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騰訊(00700)有份投資的美國遊戲開發商Epic Games 和蘋果(美: AAPL) 之爭, 暫告一段落。蘋果宣布, 已在日前取消了Epic Games的App Store開發商帳號, 意味Epic Games 的多隻作品包括《Fortnite》、《Infinity Blade》等, 都會從 iOS 的 App Store 下架。

蘋果威脅禁遊戲開發權　微軟發聲明撐Epic Games 詳情請看【下一頁】

【700騰訊】騰訊持股Epic Games　或遭蘋果中止開發商資格詳情請看【下一頁】

事件起因, 是 Epic Games  在 《Fortnite》推出直接課金功能，直接繞過 App Store 付費渠道，借此避開蘋果對遊戲課金收入 30% 分成的規定；蘋果知道後便隨即將遊戲下架，更於早前宣布取消 Epic Games 旗下遊戲引擎 Unreal Engine 建立 iOS 軟體所需的開發權限。

微軟(美: MSFT)較早前亦發聲明支持Epic Games , 指蘋果的行動或影響微軟的遊戲開發商以及其他玩家。

撰文 : 李尚毅

蘋果（Apple，美：AAPL） 騰訊控股（00700） 經濟

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