【日本經濟】安倍時代告一段落 安倍經濟學是否成功？

日本首相安倍晉三周五（28日）宣布因健康理由辭職。作為日本在任時間最長的首相，安倍自2012年第二次組閣起，肩負重振日本的重任，推出安倍經濟學。一言以蔽之，安倍經濟學就是結合美中兩國在貨幣及財政政策的成功經驗，安倍晉三稱之為三支箭：

誰人最有機會接任日本首相一職?【下一頁】

第一支箭：大膽的金融政策

第二支箭：機動的財政政策

第三支箭：促進並發展民間投資。

資料來源: 日本內閣府

安倍晉三出身的山口縣，在安土桃山時代曾為著名戰國大名毛利元就的領地。毛利曾經以「三矢之訓」（三支箭疊加一起便難以折斷）來教導孩子兄弟團結的重要性。在400年後的今天，安倍能否借三矢平定日本經濟？

短暫刺激經濟

在過去八年，安倍的措施也取得一定成效，2012年安倍晉三第二次拜相前，日經平均指數曾跌至8000點的低位，但一系列的貨幣政策推動日圓貶值，至今股市已升至超過22,000點；GDP年增長率更在2012年升至1.5%，通脹更錄得1%以上的增長。

可惜好景不長，上述的增長也未能持續，在2014年甚至在某些季度錄得負增長，令原本安倍期望在十年內，將平均實質GDP提高至3%的美夢落空。

年份 日本GDP按年增長率 2012 1.5% 2013 2% 2014 0.37% 2015 1.22% 2016 0.52% 2017 2.17% 2018 0.79% 2019 0.65%

資料來源: 日本內閣府

而且人算不如天算，第三支箭的重要一環——「跨太平洋夥伴協定」，隨著美國總統特朗普（Donald Trump）上任後便失去蹤影；原來今年舉辦的日本奧運更因為疫情而推遲舉行。早前，特朗普曾要求向中國索償疫情所致的損失，日本不少評論家都笑指，如果要向中國索償，安倍晉三肯定會第一個排隊要求中國「找數」。

尤幸日本的通脹卻迎來改善，在2000年至2012年的12年間，日本有9年錄得通縮，但在2012年後，只有2016年CPI錄得按年負增長。

年份 CPI（通脹指標） 2012 -0.5% 2013 4.2% 2014 32.8% 2015 9.6% 2016 -1.6% 2017 5.7% 2018 11.9 2019 5.7%

資料來源: 日本內閣府

三箭令股市、房地產重生

上述措施沒有為實體經濟帶來強而有力的支持，但卻令本已一潭死水的金融市場，帶來浴火重生的機會。尤其是第一支箭——日本央行的貨幣政策可以說是「行得很前」，當美國還停留在買國債救市的時候，日本已進化到買ETF救股市，現在各國央行也相繼將貨幣政策放寬，聯儲局早前更宣布大手掃入企業債甚至是垃圾債。

最近聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在全球央行年會指，容許美國通脹超過2%，類似的說話日本央行總裁黑田東彥便曾在2016年說過，至於近日美國熱論的孳息率曲綫控制（Yield Curve Control），更是日本4年前的產物。

這些措施的長遠影響還未看到，但卻令股市、房地產成功復活，而阻止日圓升值更令一眾大企業卻大受裨益，如豐田、索尼等大企業的收入便紛紛創下新高。

新三支箭解決深層次問題

至於第三支箭——促進並發展民間投資，更是以圖解決日本企業及家庭喜愛儲錢不愛花錢的問題。為了加強這支箭的攻力，安倍更在2015年推出「新三支箭」:「誕生出新希望的強力經濟」、「編織夢想的生育支援計劃」、「與安心相伴的社會保障」，謀求在日本的經濟結構著手。

及後，安倍便推動一系列結構性的經濟改革，如推動婦女進入職場、改革移民政策等，這些措施雖然能提高日本的就業參與率及整體的就業人口，惟對保守主義盛行的日本來說，要推動這些政策不是易事。

這些措施其實逐漸見到成效，尤其是推動女性重返職場，據去年7月日本總務省公布，2019年6月日本就業女性數目便突破3003萬人，在總體人口中佔44.5%，比2009年平均增加了2.6個百分點，逐漸接近西方發達國家的「五五比」，連帶勞動參與率也逐步回升。

年份（每年1月） 勞動參與率 2012 58.58% 2013 58.67% 2014 58.7% 2015 59.11% 2016 59.72% 2017 60.01% 2018 60.55% 2019 61.21%

資料來源: 日本統計局

當然，這逾3000萬位日本就業女性當中，很多仍從事非正規工作，日本女性擔任管理層的比例仍遠低於發達國家，據調查日本2016年擔任管理層的比例只有12.9%，而美國卻高達43.8%，至於歐洲發達國家一般也有30%。

安倍晉三雖然未竟全功，但多年來的措施及討論，已為解決日本深層次問題寫下藍圖，即使安倍辭任首相，繼任人也雖要著手處理這些結構性問題，而安倍經濟學亦將會成為很好的參考。