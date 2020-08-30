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【宏觀中國】電商平台漏洞　寄「空包」收賭款洗黑錢

股樓投資 12:03 2020/08/30

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中國的電商和快遞行業發展迅速，單月的包裹運量就可達到數十億件，原來當中有部分屬於「空包」，即是只發出虛假的快遞單號，或者寄出假包裹，用來進行犯罪活動。

其他文章：【宏觀中國】農行建行遭罰款　內銀行業惡運幾時完？

內地警方指，由於交易量非常大，若只發出虛假單號，不需要人手介入，全程電腦操作，速度非常快，效率很高。

其中，有兩名廣東的犯罪嫌疑犯，竟控制約2,600個兜售「空包」網站，兩人經手販賣的快遞單號超過6億條。

據了解，這些「空包」單號，有的被利用成網上詐騙，如早輪有很多售賣口罩的詐騙事件。有的被利用進行跨境賭博的現金結算，甚至洗黑錢。操作如下：

1.賭博公司會在電商平台注冊大量店舖，賭徒在網上下注時，會收到一個QR Code，這就是發給賭客的收款碼；

2.識別這個QR Code付款，錢會存入電商平台帳戶；

其他文章：【疫市筍盤】東涌業主爭住減 成交量按月大升18% 映灣園3房呎價跌至唔使1萬

3.賭博公司從電商平台取錢，就必須寄出貨物包裹，等待對方簽收。但過程中不會真的寄出包裹，而是向「空包」網站購買一個快遞單號，表明貨物已經寄出並簽收；

4.借助電商平台與快遞單號完成一次虛假的網上購物，資金就可以在網上流通。

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記者：林衛

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