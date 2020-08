【宏觀中國】電商平台漏洞　寄「空包」收賭款洗黑錢

中國的電商和快遞行業發展迅速,單月的包裹運量就可達到數十億件,原來當中有部分屬於「空包」,即是只發出虛假的快遞單號,或者寄出假包裹,用來進行犯罪活動。

內地警方指,由於交易量非常大,若只發出虛假單號,不需要人手介入,全程電腦操作,速度非常快,效率很高。

其中,有兩名廣東的犯罪嫌疑犯,竟控制約2,600個兜售「空包」網站,兩人經手販賣的快遞單號超過6億條。

據了解,這些「空包」單號,有的被利用成網上詐騙,如早輪有很多售賣口罩的詐騙事件。有的被利用進行跨境賭博的現金結算,甚至洗黑錢。操作如下:

1.賭博公司會在電商平台注冊大量店舖,賭徒在網上下注時,會收到一個QR Code,這就是發給賭客的收款碼;

2.識別這個QR Code付款,錢會存入電商平台帳戶;

3.賭博公司從電商平台取錢,就必須寄出貨物包裹,等待對方簽收。但過程中不會真的寄出包裹,而是向「空包」網站購買一個快遞單號,表明貨物已經寄出並簽收;

4.借助電商平台與快遞單號完成一次虛假的網上購物,資金就可以在網上流通。

記者:林衛