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【小本投資】朋友心動8萬元投資日本汽水機 真係坐喺度等收錢？

環球政經 16:43 2020/08/30

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近日記者有朋友心動投資日本汽水機。有香港公司跟日本公司合作，招港人投資在日本的汽水機。聲稱日本的公司有多年營運汽水機經驗，投資機額不高，僅8萬港元，由選址到補貨有日本的公司代勞，年回報率可達30%，是汽水／軟飲料回報穩定又理想。

記者這位朋友經常去日本旅行，坦言在日期間也有幫襯汽水機，她覺得這門生意可為，理由很簡單：「如果唔好賺，點會一街都有？」看來本小利大「坐係度」收錢，朋友心思思想試。誰知「咁啱得咁蹺」，記者看到日本《東洋經濟》在6月中刊登一篇有關汽水機的報導，標題大概是最大汽水機營運商，銷情下跌仍增加汽水機數目。立即傳給友人看。

據報導，2019年末，日本汽水機的三大營運商，最大是日本的可口可樂BJH（Bottlers Japan Holdings,下簡稱BJH），擁有77萬部，佔巿場約30%；第二大是新得利（Suntory Beverage & Food International)，擁40萬部，第三大是朝日（Asahi Beverages)，擁28萬部。

報導指，最大營運商BJH，其飲料利潤有40%來自汽水機，今年首季已出現虧蝕。該公司6成汽水機安放在如寫字樓、彈珠機場等地方，疫情實施社交距離措施，很多人在家工作或者足不出戶，今年3月該公司汽水機銷量比去年同期跌了10%。4月時比去年同期跌了20%。今年首季生意虧蝕78億日元（約5.7億港元），預計第二季生意同樣不理想。本來寄望日本舉行奧運生意會大增，但奧運因疫情推延至下年，這方面的收入今年肯定無望了。

去年同期第一季因西日本大雨很多工廠受損，令BJH供應系統受影響，生意大受受打擊。去年3月宣布大增全國汽水機數目以回復業績，去年新增了1.2萬部。但此舉令不少同行驚訝，原因是汽水機銷售正不斷下跌，不減反增汽水機，真的能救亡？但BJH則指，擴張汽水機數目的策略是對的，只是受疫情影響，疫情後，日本的公司恢復上班，業績就能回復並提升。

根據日本研究軟飲料巿場的飲料總研，日本飲料市場從2010年的17.4億罐增長到2019年的19億，增長了約10％。但汽水機的飲料銷量則從2010年的5.9億罐下降了約15％，至2019年的5億。

汽水機生意下跌，主要原因是不少生意被24小時便利店及網購搶去了。二是同行競爭激烈，一街都是汽水機，安放位置成致勝關鍵。有行內人指，要爭取到有利位置、回報有把握，才會投資放汽水機。此外，汽水機的利潤在下降，營運汽水機要人手補貨換貨等，所需人力成本正不斷增加，但銷量正下跌，利潤變相減少。而汽水機飲料定價是「定死」的，利潤相對便利店高，但不可隨便調整價錢，更難減價速銷。

一街汽水機，就等於是一盤好生意？記者計過，假設投資額8萬元，以一罐飲料130日元（約9.5港元）計算，汽水機要賣出8421罐飲料才回本，如果要一年回本，每天至少要賣出23罐。這篇報導日本汽水機行內的情況，所說的似乎並不是朋友想像的。朋友看完這篇文章，大概似一盆冷水照頭淋。不過，投資涉及風險，更何況越洋做一門自己並不熟悉的生意，總得謹慎。

 

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撰文：鄭靜珊

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