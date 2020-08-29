【港股追蹤】上半年業績好　但股價反而無起色？

上半年內地經濟受疫情影響，國內生產總值（GDP）錄得-1.6%的負增長，惟第二季經濟已扭轉首季-6.8%增長的頹勢，再次錄得正增長。中央下半年以內需推動經濟為主調，基建行業一定是先頭部隊，龍頭股中國中鐵（00390）最新公布上半年業績，或為投資者帶來一點啟示。

公司昨晚公布首6個月營運數字，截至6月底止，集團實現收入按年增加15%，至4,163.03億元（人民幣，下同），純利按年上升11.3%，至116.97億元，每股盈利42.5分。不派中期息。以上半年內地經濟曾經在短時間停擺來說，收入純利均有逾10%增長，實在非常難得。

集團期內毛利363.81億元，同比上升4.5%，但毛利率就由去年上半年9.6%，下降至今年上半年8.7%，主要由於房地產業務和工程設備與零部件製造業毛利率下降。



期內完成新簽合同額大幅上升，按年上升24.1%，至超過8,703億元，反映公司訂單仍陸續有來。

雖然業績有平穩增長，惟股份股價年內走勢疲弱，現時仍受制於長期下降軌。但隨著交出一份理想的中期成績表，估值仍有望重估，現價市盈率不足10倍，估值合理，尚有反彈機會。

記者：葉志偉