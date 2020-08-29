  • 31°C
香港時間 : 2020829日 (六) 18:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【置業指南】環球利息低企　買樓收租好吸引？

股樓投資 18:43 2020/08/29

分享：

銀行定存利率低，加上股票市場波動，更有傳統藍籌股停止派息，令收息一族大跌眼鏡，部分投資者因此轉去買樓收租，冀每月賺取穩定回報，且待樓價慢慢升值，終致財務自由。然而，買樓前須做好充份預算，計算租金回報，以及按揭因素。

坊間講的租金回報率，通常將月租乘以12個月，再除以買入價。舉例說，購買時的樓價為1,000萬元，租金為每月25,000萬元，租金回報率便是2.5厘。不過，實際租金回報會低於此數，因為有其他費用，例如管理費、差餉地租、維修費、各種稅項。

計好回報後，若吸引，自然想去馬，惟要留意自己的借貸能力。正常來說，投資者會申請按揭買樓，惟據金管局規定，1,000萬元以下的物業，若用作放租，只能申請最高五成按揭，而供款與入息比率、以及壓力測試的要求亦較嚴謹。

此外，申請按揭保險，承造高成數按揭買樓，是不能出租單位，若被發現，或被要求提早還款，即俗稱的「call loan」。即使業主沒有申請按揭保險，若想出租單位，事前亦需得到銀行同意。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（下）
2020/08/02
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（下）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
2020/08/01
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【置業指南】買平價筍盤要小心　提防銀行拒批按揭
2020/08/09
【置業指南】買平價筍盤要小心　提防銀行拒批按揭
【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂
2020/08/15
【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂
【置業指南】怕簽臨約後被隔離　疫市買樓點自保
2020/08/16
【置業指南】怕簽臨約後被隔離　疫市買樓點自保
按揭保險 物業出租 財務自由

下一篇文章

【港股追蹤】上半年業績好　但股價反而無起色？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤
【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤
【疫市蝕讓】禁售期未過即沽　連稅蝕近百萬　用家趁平入市
【疫市蝕讓】禁售期未過即沽　連稅蝕近百萬　用家趁平入市
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走