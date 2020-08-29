【置業指南】環球利息低企　買樓收租好吸引？

銀行定存利率低，加上股票市場波動，更有傳統藍籌股停止派息，令收息一族大跌眼鏡，部分投資者因此轉去買樓收租，冀每月賺取穩定回報，且待樓價慢慢升值，終致財務自由。然而，買樓前須做好充份預算，計算租金回報，以及按揭因素。

坊間講的租金回報率，通常將月租乘以12個月，再除以買入價。舉例說，購買時的樓價為1,000萬元，租金為每月25,000萬元，租金回報率便是2.5厘。不過，實際租金回報會低於此數，因為有其他費用，例如管理費、差餉地租、維修費、各種稅項。

計好回報後，若吸引，自然想去馬，惟要留意自己的借貸能力。正常來說，投資者會申請按揭買樓，惟據金管局規定，1,000萬元以下的物業，若用作放租，只能申請最高五成按揭，而供款與入息比率、以及壓力測試的要求亦較嚴謹。

此外，申請按揭保險，承造高成數按揭買樓，是不能出租單位，若被發現，或被要求提早還款，即俗稱的「call loan」。即使業主沒有申請按揭保險，若想出租單位，事前亦需得到銀行同意。

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