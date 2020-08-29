【新冠肺炎】可口可樂擬重組業務　將以「自願離職」方式裁員4000人

新冠睛炎持續，各國政府為緩和疫情，而實施社交距離措施，多個餐廳及其他場所都需要提早關閉，又或是禁止堂食，以致部分供應需求下降。可口可樂公司計劃重組架構業務，並裁員達數千人。

綜合外媒報道，可口可樂將於美國、加拿大及波多黎各等地，向大約4000名員工提出「自願離職」方案，而其他國家地區員工則或實行類似計劃。可口可樂原本在全球有約8.6萬名員工。

疫情令護膚品牌生意大跌掀裁員潮 Estee Lauder剛宣布裁員3%：【下一頁】

【疫市招聘】英國Tesco增聘1.6萬名長工 支援網上業務：【下一頁】

是次的計劃，可口可樂預料遣散成本涉及5.5億美元。報道指出，雖然新冠肺炎期間，人人留在家中對可樂的需求提高，但也未能彌補損失。可口可樂的銷量有半數均來至電影院以至體育場等社交場所，然而由於政府實施社交距離措施，令多個場所關閉而中斷的需求，從而打擊其銷情。可口可樂早前也公布第二季業職，其銷售額按年跌28%。可口可樂表示，全球裁員計劃將預料損失3.5億至5.5億美元。

可口可樂就宣布重整全球業務，當中總部位於美國亞特蘭大的該集團，將運營部門從17個減少至9個。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：黎淑雯