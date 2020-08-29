  • 30°C
香港時間 : 2020829日 (六) 20:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】可口可樂擬重組業務　將以「自願離職」方式裁員4000人

環球政經 19:41 2020/08/29

分享：

新冠睛炎持續，各國政府為緩和疫情，而實施社交距離措施，多個餐廳及其他場所都需要提早關閉，又或是禁止堂食，以致部分供應需求下降。可口可樂公司計劃重組架構業務，並裁員達數千人。

綜合外媒報道，可口可樂將於美國、加拿大及波多黎各等地，向大約4000名員工提出「自願離職」方案，而其他國家地區員工則或實行類似計劃。可口可樂原本在全球有約8.6萬名員工。

疫情令護膚品牌生意大跌掀裁員潮　Estee Lauder剛宣布裁員3%：【下一頁

【疫市招聘】英國Tesco增聘1.6萬名長工 支援網上業務：【下一頁

是次的計劃，可口可樂預料遣散成本涉及5.5億美元。報道指出，雖然新冠肺炎期間，人人留在家中對可樂的需求提高，但也未能彌補損失。可口可樂的銷量有半數均來至電影院以至體育場等社交場所，然而由於政府實施社交距離措施，令多個場所關閉而中斷的需求，從而打擊其銷情。可口可樂早前也公布第二季業職，其銷售額按年跌28%。可口可樂表示，全球裁員計劃將預料損失3.5億至5.5億美元。

可口可樂就宣布重整全球業務，當中總部位於美國亞特蘭大的該集團，將運營部門從17個減少至9個。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

責任編輯：黎淑雯

肺炎 裁員

上一篇文章

又話經濟唔好 內地名店竟現人龍排隊買包包？

下一篇文章

【置業指南】環球利息低企　買樓收租好吸引？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【疫市蝕讓】禁售期未過即沽　連稅蝕近百萬　用家趁平入市
【疫市蝕讓】禁售期未過即沽　連稅蝕近百萬　用家趁平入市
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤
【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤