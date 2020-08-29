多啦A夢期間限定店登陸希慎廣場　發售多款原創限量品

▲ AllRightsReserved舉辦「多啦A夢漫畫時光周年企劃」，將於9月4日至15日在銅鑼灣希慎廣場，帶來多啦A夢期間限定店及主題小食外賣店。（AllRightsReserved提供圖片）

今年是「多啦A夢」漫畫連載50周年，主辦單位AllRightsReserved舉辦「多啦A夢漫畫時光周年企劃」，將於9月4日至15日在銅鑼灣希慎廣場，帶來多啦A夢期間限定店及主題小食外賣店，提供多款以漫畫時光為主題的小食和飲品、舉辦工作坊及發售主題精品。

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期間限定店延伸一系列漫畫時光主題原創限量品，包括亞洲首發限量1,000枚、38cm高及手持50周年漫畫書的多啦A夢觸控燈、限量150枚木板原畫、多款首次推出的漫畫經典角色毛絨公仔，以及漫畫時光主題限定家品系列。

▲ 多啦A夢多款原創限量品（AllRightsReserved提供圖片）

▲ 多啦A夢多款原創限量品（AllRightsReserved提供圖片）

▲ 多啦A夢多款原創限量品（AllRightsReserved提供圖片）

▲ 多啦A夢多款原創限量品（AllRightsReserved提供圖片）

為保障公眾健康及因應限聚令要求，期間限定店將實施人流限制，以網上登記優先進場，分兩個階段進行，首階段進場日期為9月4日至8日，第二階段為9月9日至15日，每日分時段入場（每節兩小時），粉絲們可於DDT Store網站登記入場，每位成功登記人士可獲兩人進場名額。

為分散期間限定店的人流，大會特設網上銷售平台，於亞洲首次獨家公開發售50周年精品，將於香港時間9月4日中午12時起於DDT Store接受網上訂購，部分貨品將於10日內發貨配送。

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責任編輯：朱悅瀅