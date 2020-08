【宏觀中國】農行建行遭罰款　內銀行業惡運幾時完？

內銀行業的壞消息不絕,交通銀行(03328)中期業績倒退,不良貸款餘額和不良貸款率「雙升」。原來內銀不止業績差,近期更遭監管當局罰款,可謂禍不單行。

其他文章:【港股小知識】Jackson Hole 年會係啲乜? 點解咁重要?

中國銀保監會宣布,對農業銀行(01288)和建設銀行(00939)分別處以5,316萬元人民幣和3,920萬元人民幣的罰款。

據報道,農行因違反了向關係人發放貸款的規定,以及在銀行承兌滙票方面存在不當行為。至於建行因被發現利用理財資金投資房地產。

今年來,因疫情關係,內銀行業備受壞帳和向實體經濟讓利所因素困擾,看來往後的經營環境仍會很困難。光大證券指,今後國人內銀行經營或面臨資本約束,預計內銀可能採取的手段,包括通過降低派息比率、下調員工薪酬、發展輕資產業務,以及壓降低效資產等方式減少核心一級資本消耗。

其他文章:【第三波疫情】袁國勇預計疫情持續半至一年 第四波疫情或於秋冬爆發

另一方面,內銀也會加大資本補充力度,大力發行可轉債和各類資本補充工具。對於地方中小銀行而言,更主要通過政府注資引入戰略投資者、併購重組及地方政府專項債認購可轉債的方式來補充核心一級資本。

換言之,上市的內銀股將可能縮減派息,較壞情況,甚至伸手問小股東集資,提出供股也有可能。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!

記者:林衛