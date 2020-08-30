【宏觀中國】農行建行遭罰款　內銀行業惡運幾時完？

內銀行業的壞消息不絕，交通銀行（03328）中期業績倒退，不良貸款餘額和不良貸款率「雙升」。原來內銀不止業績差，近期更遭監管當局罰款，可謂禍不單行。

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中國銀保監會宣布，對農業銀行（01288）和建設銀行（00939）分別處以5,316萬元人民幣和3,920萬元人民幣的罰款。

據報道，農行因違反了向關係人發放貸款的規定，以及在銀行承兌滙票方面存在不當行為。至於建行因被發現利用理財資金投資房地產。

今年來，因疫情關係，內銀行業備受壞帳和向實體經濟讓利所因素困擾，看來往後的經營環境仍會很困難。光大證券指，今後國人內銀行經營或面臨資本約束，預計內銀可能採取的手段，包括通過降低派息比率、下調員工薪酬、發展輕資產業務，以及壓降低效資產等方式減少核心一級資本消耗。

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另一方面，內銀也會加大資本補充力度，大力發行可轉債和各類資本補充工具。對於地方中小銀行而言，更主要通過政府注資引入戰略投資者、併購重組及地方政府專項債認購可轉債的方式來補充核心一級資本。

換言之，上市的內銀股將可能縮減派息，較壞情況，甚至伸手問小股東集資，提出供股也有可能。

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記者：林衛