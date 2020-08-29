又話經濟唔好 內地名店竟現人龍排隊買包包？

這段日子因席捲全球的新冠疫情，令零售業帶來沉重打擊，裁員潮一浪接一浪。不過，近日在內地竟然出現這一幕....在名店門店出現人龍排隊掃貨！而且不是一間半間舖，而是在內地多個城市都出現這個情況。

一探究竟之下，原來是多個奢侈品牌將於9月加價，以致不少想趁加價前掃貨的市民去朝聖。

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原來在代購界已盛傳，自9月起LV、Chanel及Tiffany等牌子都將開始一輪加價潮。另外，LV店員亦直言聽說過加價的說息，若屬實的話會加價5%至10%，以其中一款NÉONOÉ老花水桶包為例，其現在的官網售價為13,800元，預計價格調整幅度在800至900元。

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受加價消息帶動，令消費者決定出趁加價前買入心頭好，據悉，位於上海恒隆廣場的LV門店，預計單是今個8月份已有1.5億元的銷售額，但以往店舖的單月銷售額才得8000萬至9000萬左右。

事實上，雖說今年受疫情影響，但以LV來說，計及9月即將加價，過去一年已出現4次加價，分別是2019年9月、2020年3月4日、2020年5月5日LV已對其全線產品進行了三次加價。

另一方面，原來Dior亦已在今年7月加了價，一樣是在過去一年加了4次價，以迷你Lady Dior這款包為例，目前售價為31000元，較去年7月漲幅達26.5%。

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這才發現，原來在疫情之下，奢侈品牌一方面生意受損，另方面卻不斷在加價。但更讓人好奇的是，為什麼不停加價，消費者仍然買呢？

點解咁貴仲買？

來看看數據吧，根據貝恩咨詢公司統計，2018年中國內地奢侈品市場消費總額達1700億元，中國消費者在內地的奢侈品消費比例由2015年的23%上升到27%，再加上旅游、出差等海外購物，中國消費者的奢侈品消費已佔全球市場份額的33%。

截至今年6月，包括服裝、珠寶及手錶美容產品等的個人奢侈品，全全球銷售額將下降約50%至60%，個人奢侈品市場全年將收縮20%至35%。

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不過，根據波士頓咨詢近期的預計，中國奢侈品市場將先於全球其他地區市場率先復甦，甚至在2020年出現10%左右的正增長。

其實說底，很多人依然具有消費能力，只是過去一段時間因疫情而減少了外出或消費，但這反而會讓消費意慾在一下子爆發出來，結果.....就是名店門前出現人龍。

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記者：張以正