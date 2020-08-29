  • 30°C
香港時間 : 2020829日 (六) 20:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

又話經濟唔好 內地名店竟現人龍排隊買包包？

環球政經 19:57 2020/08/29

分享：

這段日子因席捲全球的新冠疫情，令零售業帶來沉重打擊，裁員潮一浪接一浪。不過，近日在內地竟然出現這一幕....在名店門店出現人龍排隊掃貨！而且不是一間半間舖，而是在內地多個城市都出現這個情況。

一探究竟之下，原來是多個奢侈品牌將於9月加價，以致不少想趁加價前掃貨的市民去朝聖。

疫情令護膚品牌生意大跌掀裁員潮　Estee Lauder剛宣布裁員3%，想知詳情請按：下一頁

原來在代購界已盛傳，自9月起LV、Chanel及Tiffany等牌子都將開始一輪加價潮。另外，LV店員亦直言聽說過加價的說息，若屬實的話會加價5%至10%，以其中一款NÉONOÉ老花水桶包為例，其現在的官網售價為13,800元，預計價格調整幅度在800至900元。

奢侈品市場萎縮　LV、Dior踩入TikTok吸年青人市場，想知詳情請按：下一頁

受加價消息帶動，令消費者決定出趁加價前買入心頭好，據悉，位於上海恒隆廣場的LV門店，預計單是今個8月份已有1.5億元的銷售額，但以往店舖的單月銷售額才得8000萬至9000萬左右。
事實上，雖說今年受疫情影響，但以LV來說，計及9月即將加價，過去一年已出現4次加價，分別是2019年9月、2020年3月4日、2020年5月5日LV已對其全線產品進行了三次加價。

另一方面，原來Dior亦已在今年7月加了價，一樣是在過去一年加了4次價，以迷你Lady Dior這款包為例，目前售價為31000元，較去年7月漲幅達26.5%。

L’Oréal裁員逾百人　架構重組轉網購，想知詳情請按：下一頁

這才發現，原來在疫情之下，奢侈品牌一方面生意受損，另方面卻不斷在加價。但更讓人好奇的是，為什麼不停加價，消費者仍然買呢？

點解咁貴仲買？

來看看數據吧，根據貝恩咨詢公司統計，2018年中國內地奢侈品市場消費總額達1700億元，中國消費者在內地的奢侈品消費比例由2015年的23%上升到27%，再加上旅游、出差等海外購物，中國消費者的奢侈品消費已佔全球市場份額的33%。

截至今年6月，包括服裝、珠寶及手錶美容產品等的個人奢侈品，全全球銷售額將下降約50%至60%，個人奢侈品市場全年將收縮20%至35%。

全球美容業成重災區　第二季同比跌50%，想知詳情請按：下一頁

不過，根據波士頓咨詢近期的預計，中國奢侈品市場將先於全球其他地區市場率先復甦，甚至在2020年出現10%左右的正增長。

其實說底，很多人依然具有消費能力，只是過去一段時間因疫情而減少了外出或消費，但這反而會讓消費意慾在一下子爆發出來，結果.....就是名店門前出現人龍。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正

下一篇文章

【新冠肺炎】可口可樂擬重組業務　將以「自願離職」方式裁員4000人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【疫市蝕讓】禁售期未過即沽　連稅蝕近百萬　用家趁平入市
【疫市蝕讓】禁售期未過即沽　連稅蝕近百萬　用家趁平入市
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤
【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤