【美國疫情】常春藤名校華裔生無視防疫開派對 逾3000人聯署促踢出校

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月29日 時間18:00）
新型冠狀病毒疫情肆虐美國，惟當地依然有大學生無視規矩，不戴口罩大開派對，位於紐約州的常春藤名校、康乃爾大學（Cornell University）華裔女學生Jessica Zhang因違規聚會惹起公憤，有學生發起聯署要求將她踢出校，獲逾3000人響應，直至截稿，聯署人數仍在不斷增加。
一群康乃爾大學學生在網上發起聯署，指控Jessica Zhang不遵守防疫規定，為一己私利而置公眾健康於不顧，行為不符合康乃爾學生的價值，認為她影衰學校（a horrible representation）。
聲明指，必須向做出這種行動的學生追究，她公開展示這種行為，意味她無須當康乃爾學生，直指她肆意危害本地學生，損害學校聲譽，促校方對違反防疫規定的人採取行動。
據了解，Jessica Zhang在學校並不算十分知名，卻是網絡名人，她的TikTok帳戶追隨者數目多達55萬；她的影片內容，主要與大學校園生活有關，分享如何寫論文、申請獎學金、讀書及省錢要訣等內容。
Jessica Zhang正於校外酒店接受隔離，她回應事件時指，有關聯署散播不實資訊，是對她品格的不公平抹黑，她稱校方已與她聯絡，表明聯署不會影響對她的處分。
她並提到自身背景，指自己來自重視子女教育的中國移民家庭，自小非常努力，才成功入讀康乃爾大學，若因一個錯誤，毀掉自己的事業，她會非常沮喪（devastated）。
Jessica Zhang事件反映學生會自發舉報不守規同學，引起關注，有意見認為，大學校園應是互信的環境，擔心若學生互相監察對方有無遵守防疫規定成為風氣，會破壞良好的校園氛圍。
責任編輯：林建忠
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