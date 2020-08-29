【品牌有段故】百勝中國料最快下周招股　揭3大生意之道

▲ 百勝中國來港申請第二上市，在抽新股之前，大家對品牌又有多少認知呢？(資料圖片)

百勝中國來港申請第二上市，據報已通過港交所上市聆訊，料最快下周招股。在抽新股之前，必須了解集團生意策略及未來發展，打新才能百戰「百勝」。

百勝中國是美國百勝餐飲集團在中國開設的業務，2016年從集團分拆出來獨立運營，成立百勝中國，並於紐交所上市。百勝中國在內地經營肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）、塔可鍾（Taco Bell）、小肥羊、東方既白、黃記煌等連鎖餐廳。

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本土化經營策略 連結內地消費者

中國餐飲市場競爭大，肯德基、必勝客雖然來自美國，但近年不斷推動本土化經營策略，並取得了不錯的市場成效。在中國，肯德基使用內地常用的微信小程序、「月卡行銷」等策略，其中武漢的肯德基更加入當地「楚文化」的特色佈置及餐單，深化品牌與在地的連結。

集團持續擴張 搶攻餐飲復甦先機

早前百勝中國公布今年第二季度業績，收入按年跌11%至19億美元（約147億港元）。不過，百勝中國沒有停止擴張的步伐，截至今年6月底，集團經營餐廳數目有9,954間，覆蓋中國1,400多個城市，並計劃今年開設800至850間新門店。據內地媒體報道，內地餐飲消費穩步回升，整體恢復近9成，預計下半年餐飲消費將持續改善。

疫情下外賣受歡迎 肯德基、必勝客帶動集團收入

第二季度業績亦顯示，疫情下肯德基、必勝客帶動集團收入。集團銷售額一半以上，來自肯德基、必勝客的外賣及外送業務。另外，會員銷售額也增長了兩位數字，佔整體銷售額6成以上。

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責任編輯：朱悅瀅