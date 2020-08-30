  • 29°C
香港時間 : 2020830日 (日) 08:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房

股樓投資 08:02 2020/08/30

分享：

疫情進一步放緩，新盤市場再起動，錄得多宗大額成交，準買家也走到二手市場找尋入市機會。不過，對換樓客來說，不少屋苑三房單位的樓價動輒逾千萬元，如手頭現金不太鬆動，想找交通購物方便的屋苑，可考慮一下以下屋苑。 


最近葵涌葵芳閣一個三房單位以550萬元沽出，創出今年以來低價成交。利嘉閣地產首席聯席董事陳志傑表示，該行新近促成葵涌葵芳閣3座高層G室的二手成交，單位實用面積約473平方呎，三房間隔，座向西北，望市景。單位放盤約一個多月，原業主開價650萬元，經議價後減價100萬元或約15.4%，最終以550萬元成功沽出，折合實用面積呎價約11,628元，屬今年以來低價成交。

【樓市現象】反價追價旺市現象重臨? 換樓客為錯失機會 追價8萬購全‧城滙，了解按【下一頁

陳志傑補充，買家為上車客，已留意葵芳一帶多時，睇樓兩次便嘗試與業主議價，終於以誠意打動業主減價成交。雖然單位以低價出售，但原業主也獲利甚豐。據悉，原業主於1995年12月，以約178萬元購入上述單位，持貨24年，現轉手帳面獲利約372萬元，物業升值約2.1倍。


其實於7月上旬，葵芳閣另一個相同實用面積、同位於高層的473平方呎的2座高層G室三房單位，業主叫價高達740萬元放盤，最後減價至658萬元沽出，平均實用呎價達13,911元，創同類單位今年新高，可見屋苑樓價於一個月內明顯調整。事實上，葵芳閣附近的新葵芳花園，樓齡比葵芳閣更大一年，最近實用面積418平方呎的兩房單位，也於日前以625萬元成交，可見葵芳閣3房單位比同區2房單位還要平。

【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤，了解按【下一頁


位於葵涌葵義路15號的葵芳閣，由樂基兄弟發展，是葵涌入場門檻最低屋苑之一，設有三座物業，合共提供592伙，實用率普遍達80%，分別有兩房及三房間隔，三房單位實用面積一律為473平方呎。屋苑樓齡已達36年，但勝在交通購物便利，屋苑距離港鐵葵芳站步程只有數分鐘，交通便利，屋苑基座也有設小型商場，附近也有多商場如大型購物商場新都會廣場，也有大眾化商場葵涌廣場。


陳志傑補充，現時葵芳閣放盤量不足10個，叫價由550萬元起。據地產代產網上放盤，葵芳閣3座中層E室，實用面積397平方呎的兩房單位，叫價570萬元。

 【買樓時機】美聯黃建業：最壞時刻已過 八大抗體護樓市 籲準買家趁通關前入市，了解按【下一頁

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

記者：陳詠妍

放盤 二手市場 疫情 葵芳閣

下一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】西班牙朝聖之旅 徒步500公里（後記）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤
【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤
【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走