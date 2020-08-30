【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房

疫情進一步放緩，新盤市場再起動，錄得多宗大額成交，準買家也走到二手市場找尋入市機會。不過，對換樓客來說，不少屋苑三房單位的樓價動輒逾千萬元，如手頭現金不太鬆動，想找交通購物方便的屋苑，可考慮一下以下屋苑。



最近葵涌葵芳閣一個三房單位以550萬元沽出，創出今年以來低價成交。利嘉閣地產首席聯席董事陳志傑表示，該行新近促成葵涌葵芳閣3座高層G室的二手成交，單位實用面積約473平方呎，三房間隔，座向西北，望市景。單位放盤約一個多月，原業主開價650萬元，經議價後減價100萬元或約15.4%，最終以550萬元成功沽出，折合實用面積呎價約11,628元，屬今年以來低價成交。

【樓市現象】反價追價旺市現象重臨? 換樓客為錯失機會 追價8萬購全‧城滙，了解按【下一頁】

陳志傑補充，買家為上車客，已留意葵芳一帶多時，睇樓兩次便嘗試與業主議價，終於以誠意打動業主減價成交。雖然單位以低價出售，但原業主也獲利甚豐。據悉，原業主於1995年12月，以約178萬元購入上述單位，持貨24年，現轉手帳面獲利約372萬元，物業升值約2.1倍。



其實於7月上旬，葵芳閣另一個相同實用面積、同位於高層的473平方呎的2座高層G室三房單位，業主叫價高達740萬元放盤，最後減價至658萬元沽出，平均實用呎價達13,911元，創同類單位今年新高，可見屋苑樓價於一個月內明顯調整。事實上，葵芳閣附近的新葵芳花園，樓齡比葵芳閣更大一年，最近實用面積418平方呎的兩房單位，也於日前以625萬元成交，可見葵芳閣3房單位比同區2房單位還要平。

【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤，了解按【下一頁】



位於葵涌葵義路15號的葵芳閣，由樂基兄弟發展，是葵涌入場門檻最低屋苑之一，設有三座物業，合共提供592伙，實用率普遍達80%，分別有兩房及三房間隔，三房單位實用面積一律為473平方呎。屋苑樓齡已達36年，但勝在交通購物便利，屋苑距離港鐵葵芳站步程只有數分鐘，交通便利，屋苑基座也有設小型商場，附近也有多商場如大型購物商場新都會廣場，也有大眾化商場葵涌廣場。



陳志傑補充，現時葵芳閣放盤量不足10個，叫價由550萬元起。據地產代產網上放盤，葵芳閣3座中層E室，實用面積397平方呎的兩房單位，叫價570萬元。

【買樓時機】美聯黃建業：最壞時刻已過 八大抗體護樓市 籲準買家趁通關前入市，了解按【下一頁】

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：陳詠妍