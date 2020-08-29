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【投資海外】港人瘋搶英國樓　BBC：出現香港買家熱潮

股樓投資 16:10 2020/08/29

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英國宣布，向英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其近親提供入籍途徑。加上早前推出「期間限定」減稅措施，首置者買50萬英鎊以下物業，可豁免印花稅，吸引不少港人買英國樓。據英國廣播公司（BBC）報道，最近兩個月，港人買家數量急增，更掀起熱潮。

據萊坊（Knight Frank）數據顯示，在過去12個月，香港買家已成倫敦市中心第五大的海外投資者。在所有海外買家當中，中國買家居首、美國、印度、俄羅斯，分別排第二至四。資料顯示，以海外買家投資計，香港買家在倫敦市中心的房地產佔比約4%，值得留意的是，2016年，香港買家只佔2.5%，換言之，增長了1.6倍。

路透社引述英國房地產中介商表示，過去兩個多月，香港買家看房詢問增逾一倍。倫敦房地產中介Benham and Reeves負責人更說，從未收到那麼多香港買家查詢。另一房地產中介Arlington Residential則稱，過去兩個月，有10多宗成交來自香港買家，大概是以前一年的成交量。

BBC分析指， 除了匯率吸引，海外買家也希望趕於明年4月前，購買英國樓，皆因到時候，海外買家便要支付額外印花稅。BBC同時訪問了25歲的尹小姐，她因港區國安法，故計劃到英國工作定居，最近都與朋友討論BNO移民話題，而英國政府公布方案後，到當地買樓的人愈來愈多。

英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（上）詳情請看【下一頁

英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（下）詳情請看【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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