【財務自由教室】感謝窮一生回應　炒股票並非可持續搵錢方法

筆者日前的文章《年輕人別妄想財務自由 財務自由是事業失敗者的目標？》，在網上引起熱烈反應，文中最具爭議的，應是財叔說的「財務自由基本上是一個事業失敗者的目標」，出自財叔2015年寫的一篇專欄。

筆者上一篇文章承蒙財經博客「窮家有道 - 窮一生」窮一生兄在FB上回應：

哈哈，你可以話咁講係岩。不過呢個就係典型家長式教育嘅口氣，預設左人一定要發達過更富裕嘅生活。姐係話你班後生仔搞咁多野做咩？民主自由可唔可以當飯食？ 成個邏輯就好似你會唔會話單身人士就係失敗者？你無另一半，你係搵唔到你先話自己單身之嘛⋯⋯我十條女呀loser。 喂！2020年，文明社會，大家追求唔同嘅生活方式。我唔需要你教我咩係幸福，唔該哂。 我幾時都話，我係廢青，我十幾歲果陣已經係廢，你咁上進係你嘅事，但得罪都要講句，我係廢，窮，但好似篇文所講，你搵到500萬再講，起碼咁廢嘅我都有。 我有時間陪下窮太，諗下啲大家開心嘅生意仔做下好過。 不過有樣野我好同意佢講，真心不假，後生仔真係唔好諗住一心諗住靠炒野發達。咁係不切實際，但係唔係唔咁做，就只有埋頭苦幹一條路呢？我又唔係咁認為了。

筆者相信財叔在寫這篇專欄的時候，並不是要將某種特定生活方式，強加於讀者身上。反之，他這篇文的對象是渴望達到財務自由的年輕人，給他們另一重思考。財叔當時在專欄寫道：

如果你仍然年青，不必一畢業便諗置業或財務自由，首先要多嘗試不同職業，找尋自己的興趣和目標，甚至創一番事業，而不是追求財務自由這個低層次目標。當然，如果到了30歲仍覺得自己一事無成，就要開始計劃追求財務自由。

有志追求財務自由的人，本身也是有上進心的。筆者認為，年輕人與其將上進心放在投資（甚至投機炒賣）之上，不妨趁年輕先嘗試不同職業，找尋自己的興趣和目標，甚至創一番事業。當然，如果興趣真的在投資或投機之上，以此為志業也無可厚非。

炒炒賣賣努力錯了方向

更重要的是，感謝窮一生特別作了錄音回應，他在錄音中重申了財務自由的基本概念、發達與財務自由有何不同，又指出了終日埋頭埋腦炒股的問題，很值得大家去聽一聽。

筆者感謝窮一生理解文中其中一個意思是希望年輕人不要終日炒炒賣賣。他直言這是努力錯了方向，用全職炒家、金融業才俊的方法去投資炒股票，對散戶來說可謂捉錯用神。

近來美股升勢凌厲，一些投資者轉戰美股短炒，窮一生以Tesla為例，近來短炒Tesla的投資者，應知道Tesla股價不可能永無止境地倍升，終有一日股價可能見頂回落、也可能橫行。他直指，如果一個投資者現在荒廢工作、全副精神短炒Tesla，現在可能賺到數十萬元，但到這個升市完結的時候，他或會發現自己沒有一個具可持續性的搵錢方法。

筆者非常同意，特別是專注炒股票，並非在建立一個具可持續性的搵錢方法。

趁年輕累積投資資本

在上一篇文章，筆者希望年輕人不要每日埋頭埋腦在股市，先把心機時間放在工作上，提升主動收入，用儲股票的方法累積投資資本。「工作至上才爭氣」指的是年輕人未有足夠本錢的時候，先將提升主動收入放在較高的優次。到年輕人累積到充足資本，可謂「羽翼漸豐」之時，可以投資股票或生意，當投資漸上軌道之時便可「展翅飛走」離開職場，並非要大家終身「工作至上」。

至於財叔說追求財務自由是一個低層次目標。不知道讀者贊同否？暴露年齡也要說，筆者很喜歡讀書時期「中國語文及文化科」的《人生的意義》（現在的DSE考生已沒有機會在中文科接觸這篇文章，可惜！）

《人生的意義》是學者殷海光先生在1966年對大學生的一篇演講，他談到人生有四個層次，由低至高，分別是「物理層、生物邏輯層、生物文化層、價值層」。

筆者認為，財務自由的確是人生中一個較低層次的目標，財務自由是讓我們達到不用為錢憂愁的目標，基本上是滿足我們的「生物邏輯層」和「生物文化層」，簡言之，財務自由基本上滿足我們物質上的要求。

▲ 殷海光（1919-1969）是自由主義思想家，他提倡人生的意義有4個層次。

而不論財務狀況如何，生而為人，每個人應追求「價值層」，即真善美、理想、道德，殷海光在演講中解釋何謂「價值層」：

我們講道德，追求理想，要創造理想社會，從柏拉圖的理想國，湯瑪斯穆爾的烏托邦，以至我們追求真善美等等，這都是超生物邏輯的東西，借用黑格爾的話說是「精神的創造」。

筆者相信，專注於對社會有貢獻的工作，是追求價值；主張環境保護、動物保護、為弱勢社群發聲等，也是追求價值；追求公平公正公義的社會，同樣是追求價值。以上種種跟追求財務自由沒有衝突，但筆者相信在追求財務自由以外，或是達成財務自由之後，追求「價值層」是不可或缺的。

周星馳電影《少林足球》中，有一經典對白：「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」容筆者稍為修改一下，「做人如果唔追求價值，同條鹹魚有咩分別呀？」

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