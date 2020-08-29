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【英國疫情】如何安全地復課？英擬推輪更制上學

環球社會熱點 15:17 2020/08/29

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新型冠狀病毒疫情肆虐，英國仍決定在9月復課，如何保障學生安全成英國社會討論焦點，英國政府建議學校，採用輪更制方式上課，以減少課室內學生人數，壓低感染新冠病毒風險。

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英國教育部發布復課指引，稱理想做法是輪班制（rota system）的上課安排，學生回校上課2周後，再留家2周，考慮到病毒的潛伏期，這令受感染學生有足夠時間發現自己患病，以自我隔離，避免傳播他人。

校園人數眾多，復課後有學童受感染較難避免，當局計劃一旦有學生確診，同班同學或相關學生群組會全體隔離2周。教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）表示，有關安排是為最壞的情況作準備，希望無需要動用。

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另外，在戴口罩安排上，英政府僅要求學生在學校走廊等公共區域戴口罩，因這些範圍難以實施社交隔離。至於在課室內，當局認為感染風險較低，無此要求。

當局在臨開學前數日，才急忙公布安排惹教育界不滿，英國校長聯盟常務秘書長Paul Whiteman表示，無須預言水晶球也知道，必然有感染情況，一眾校長追問多周，政府至開學前才交代計劃。他形容這種情況是相當典型（fairly typical），諷刺英國政府常常拖至死綫臨近，不得不行動時才行動。

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責任編輯：林建忠

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