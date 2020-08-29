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【新冠肺炎】Foodpanda外賣員「中招」一家四口受感染

環球政經 14:48 2020/08/29

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新冠肺炎疫情雖有緩和跡象，但依然維持雙位確診數字增長，衞生防護中心昨（28日）公布新增13宗確診個案，10宗為本地感染病例，當中有7宗與早前個案相關，3宗源頭不明。

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在源頭不明的個案中，一個5人家庭中，4人先後感染，而母親更為Foodpanda外賣員，於將軍澳工作。

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根據衛生防護中心的資料顯示，染疫的54歲Foodpanda外賣員、其病故後確診的丈夫及長子，曾到訪過將軍澳尚德廣場「TKO Spot」，已逝世的丈夫生前則到訪過尚德廣場的一粥麵及肯德基，另外30歲長子，則於8月27日到過金鐘海富中心II座。

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責任編輯：翁嘉陽

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