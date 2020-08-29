【新冠肺炎】Foodpanda外賣員「中招」一家四口受感染

新冠肺炎疫情雖有緩和跡象，但依然維持雙位確診數字增長，衞生防護中心昨（28日）公布新增13宗確診個案，10宗為本地感染病例，當中有7宗與早前個案相關，3宗源頭不明。

相關文章：【新冠肺炎】疫情嚴重打擊泰國旅遊業 動物隨時流離失所

在源頭不明的個案中，一個5人家庭中，4人先後感染，而母親更為Foodpanda外賣員，於將軍澳工作。

相關文章：【新冠肺炎】保誠送1萬盒口罩給客戶 9月3日起登入手機App領取

根據衛生防護中心的資料顯示，染疫的54歲Foodpanda外賣員、其病故後確診的丈夫及長子，曾到訪過將軍澳尚德廣場「TKO Spot」，已逝世的丈夫生前則到訪過尚德廣場的一粥麵及肯德基，另外30歲長子，則於8月27日到過金鐘海富中心II座。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽