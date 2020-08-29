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【網民熱話】兩公婆有餘錢 想買多層樓投資　反而搞到夫妻不和？

股樓投資 16:03 2020/08/29

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香港長期處於超低息環境，擺錢入銀行收息只是得個桔，買樓收租是不少港人的心儀投資。有網友在討論區發文，指就快供完自住樓，老公想買多層樓投資，怎料卻因對後市看法分歧，搞到兩公婆因而鬧不和。

網友星星同學會發文表示，現時手持約350萬現金，自住樓又快供完，老公認為持有現金只會貶值，想買多層樓投資。

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不過網友睇法99係，自住樓唔介意幾時買，但投資買樓的話，現在不是好時機。不過見近期樓市回落，就跟老公出去睇下有冇筍盤，怎料發現細價單位叫價好硬淨，即使之前成交價及銀行估值都回落好多，但業主仍然唔肯減價。

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於是網友話沒理由在歷史高位買樓，但卻因而激嬲老公，因佢老公認為「樓市唔會大跌長遠一定升」。網友再解釋，指「樓市唔跌唔代表會升，而且租金跌咗扣埋利息、稅、使費等隨時係負回報。即係將來樓市一定要升才有投資價值，如果平穩或升得太少，實際是輸了現金的機會成本（Opportunity Cost）。」

其實呢位網友的講法都幾有道理，不過據佢所講，佢老公沒有因此被說服而唔嬲。

至於其他網友的看法，亦相當兩極，有人認同發文網友的看法，指「而家買多數輸, 又唔係趕住用」、「如果得一間，買多一間作長線投資好合理」、「認同樓主，已經有自住樓, 投資不一定只選擇當下」。

亦有網友持不同意看法，指「你點知依家係歷史高位?」、「你老公嬲係正常，但另一方面，其實可以睇多幾區先扑鎚」、「而家供樓真係平，又減千幾紋，有錢真係買多間，跌市買樓好講智慧同你份工作收入性質，問清楚你銀行同經絡批幾多先好去馬，唔係大失預算」

記者：李兆明

成交 收租 發展商 移民

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【投資海外】港人瘋搶英國樓　BBC：出現香港買家熱潮

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