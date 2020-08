【港股追蹤】風險胃納升　國內資金加倍南下

自從中美貿易代表通話後,市場的風險胃納回升,連南下資金都放膽入市,截至8月24至28日一周來自港股通的淨流入達到138.2億元人民幣,重新突破百億大關,較上周升近1.9倍。

北水依然不改集中買新經濟股。小米(1810)、美團(03690)、騰訊(00700)等常客必不會少,資金趁市旺更進一步流向中型股,如眾安在綫(06060)、海底撈(06862)、頤海國際(01579)及保利物業(06049)。

其中,兩隻火鍋孖寶,即海底撈和頤海多得北水關照,今周表現如坐火箭,海底撈竟一周累升18%,報52.5元,簡直瘋狂。

另一個特微,資金可能正在換馬,騰訊錄得35.8億元淨流入,遠多於上周不足10億元,小米由出變入,今周流入15.1億元。

至於中芯(00981)雖一周流出2.2億元,但實情是周四、五合共有2.5億元流入,反映沽壓已紓緩。另外,連續數周錄得淨流入的思摩爾(06969),情況跟中芯剛好相反,在周三至周五見有資金輕微流出,導致一周流入減少至1.8億元,或許是獲利的先兆。

記者:林衛