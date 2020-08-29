【港股追蹤】風險胃納升　國內資金加倍南下

自從中美貿易代表通話後，市場的風險胃納回升，連南下資金都放膽入市，截至8月24至28日一周來自港股通的淨流入達到138.2億元人民幣，重新突破百億大關，較上周升近1.9倍。

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北水依然不改集中買新經濟股。小米（1810）、美團（03690）、騰訊（00700）等常客必不會少，資金趁市旺更進一步流向中型股，如眾安在綫（06060）、海底撈（06862）、頤海國際（01579）及保利物業（06049）。

其中，兩隻火鍋孖寶，即海底撈和頤海多得北水關照，今周表現如坐火箭，海底撈竟一周累升18%，報52.5元，簡直瘋狂。

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另一個特微，資金可能正在換馬，騰訊錄得35.8億元淨流入，遠多於上周不足10億元，小米由出變入，今周流入15.1億元。

至於中芯（00981）雖一周流出2.2億元，但實情是周四、五合共有2.5億元流入，反映沽壓已紓緩。另外，連續數周錄得淨流入的思摩爾（06969），情況跟中芯剛好相反，在周三至周五見有資金輕微流出，導致一周流入減少至1.8億元，或許是獲利的先兆。

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記者：林衛