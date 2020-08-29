倫敦不在名單內！　英國最適宜畢業生工作10大地點

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新冠肺炎在全球疫情持續，個個員工也「Work From Home」（在家工作），在英國不少畢業生都不在局限於在倫敦等大城市中，尋找第一份工作。有研究生職業app編制的名單顯示，劍橋被公認為是學生畢業後在英國工作和生活的最佳場所。
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據《CNBC》報道，Debut在公布英國最適宜畢業生工作的排名中，首都圈則在排第39位。Debut根據7個項目，在50個人口最多的城市進行排名。這7個項目分別為平均月薪、每月生活成本、一張床（一間房）的平均租金、就業率、18歲至25歲的人口佔比、平均每一萬個人有酒館和酒吧的數目，以及每10萬個人有餐廳的數目。此外，研究生職業app也透過國家統計局（ONS）和房地產網站Zoopla等提供的現有數據，再進行評分。
報道指出，雖然倫敦的平均工資最高，為36,797英鎊，但由於當地每月生活支出成本達827.99英鎊，每月租金也要1,930英鎊，所以排名也打不入10大最適宜畢業生工作地點中。而排於第一位劍橋，就因擁有高就業率（80%人以上的人也有工作）。
以下為國最適宜畢業生工作10大地點，看看有沒有你的心水吧！
|城市排名／項目（£）
|平均月薪
|每月生活成本
|租金 (一張床）
|就業率
|18歲至25歲的人口佔比
|平均每一萬個人有酒館和酒吧的數目
|每10萬個人有餐廳的數目
|第1位： 劍橋
|£34,565
|£707.85
|£713
|81%
|23%
|7
|106
|第2位：牛津
|£31,472
|£702.41
|£761
|81%
|24%
|7
|87
|第3位：布萊頓-霍夫
|£32,003
|£769.20
|£919
|75%
|17%
|8
|106
|第4位：約克
|£28,671
|£706.46
|£723
|79％
|17%
|9
|89
|第5位：愛丁堡
|£32,182
|£652.31
|£883
|76%
|13%
|7
|84
|第6位：卡地夫
|£30,475
|£638.06
|£613
|76%
|17%
|5
|89
|第7位：諾里奇
|£26,813
|£668.73
|£544
|73%
|19%
|8
|105
|第8位：布里斯托
|£30,388
|£701.64
|£666
|78％
|16％
|6
|84
|第9位：伯恩茅斯
|£30,781
|£615.77
|£660
|79％
|13％
|4
|80
|第10位：雷丁
|£32,852
|£729.83
|£663
|78％
|14％
|5
|75
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責任編輯：黎淑雯