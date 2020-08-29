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倫敦不在名單內！　英國最適宜畢業生工作10大地點

環球政經 15:34 2020/08/29

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新冠肺炎在全球疫情持續，個個員工也「Work From Home」（在家工作），在英國不少畢業生都不在局限於在倫敦等大城市中，尋找第一份工作。有研究生職業app編制的名單顯示，劍橋被公認為是學生畢業後在英國工作和生活的最佳場所。

【美股焦點】美國科技股市值逾9萬億美元 超越整體歐洲市場：【下一頁

據《CNBC》報道，Debut在公布英國最適宜畢業生工作的排名中，首都圈則在排第39位。Debut根據7個項目，在50個人口最多的城市進行排名。這7個項目分別為平均月薪、每月生活成本、一張床（一間房）的平均租金、就業率、18歲至25歲的人口佔比、平均每一萬個人有酒館和酒吧的數目，以及每10萬個人有餐廳的數目。此外，研究生職業app也透過國家統計局（ONS）和房地產網站Zoopla等提供的現有數據，再進行評分。

報道指出，雖然倫敦的平均工資最高，為36,797英鎊，但由於當地每月生活支出成本達827.99英鎊，每月租金也要1,930英鎊，所以排名也打不入10大最適宜畢業生工作地點中。而排於第一位劍橋，就因擁有高就業率（80%人以上的人也有工作）。

以下為國最適宜畢業生工作10大地點，看看有沒有你的心水吧！

城市排名／項目（£） 平均月薪 每月生活成本 租金 (一張床） 就業率 18歲至25歲的人口佔比 平均每一萬個人有酒館和酒吧的數目 每10萬個人有餐廳的數目
第1位： 劍橋 £34,565 £707.85 £713 81% 23% 7 106
第2位：牛津 £31,472 £702.41 £761 81% 24% 7 87
第3位：布萊頓-霍夫  £32,003 £769.20 £919 75% 17% 8 106
第4位：約克 £28,671 £706.46 £723 79％ 17% 9 89
第5位：愛丁堡 £32,182 £652.31 £883 76% 13% 7 84
第6位：卡地夫 £30,475 £638.06 £613 76% 17% 5 89
第7位：諾里奇 £26,813 £668.73 £544 73% 19% 8 105
第8位：布里斯托 £30,388 £701.64 £666 78％ 16％ 6 84
第9位：伯恩茅斯 £30,781 £615.77 £660 79％ 13％ 4 80
第10位：雷丁 £32,852 £729.83 £663 78％ 14％ 5 75

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責任編輯：黎淑雯

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