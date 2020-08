【至叻板塊】疫苗火速研發　市場落注炒復甦板塊

疫苗研發進度看似順利,投資者急不及待入市博經濟重啟,並落注在受惠復甦的板塊。截至8月24至28日一周,表現最好的板塊為一綫科網、航空、紡織、娛樂和手機零件,平均漲幅介乎3.3%至8.7%。

很明顯,航空與娛樂板塊最受得經濟重啟。在疫情期間,全球航空股都跌得最甘,隨着疫苗有望面世,各地的航空股表現均有回升的迹象。在港上市的航空板塊今周平均升4.1%,又以國泰航空(00293)最突出,累升9.9%。另中資三大航空股則升1.3%至3.3%。

娛樂板塊主要包含吃喝玩樂,今周主要由餐飲股領軍,帶動整個板塊升3.4%。海底撈(06862)、頤海國際(01579)、呷哺呷哺(00520)和九毛九(09922)一周升幅達10.9%至20%。相對而言,在娛樂板塊中的電影股表現較差,且看有無資金會追落後。

記者:林衛