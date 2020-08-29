【至叻板塊】疫苗火速研發　市場落注炒復甦板塊

疫苗研發進度看似順利，投資者急不及待入市博經濟重啟，並落注在受惠復甦的板塊。截至8月24至28日一周，表現最好的板塊為一綫科網、航空、紡織、娛樂和手機零件，平均漲幅介乎3.3%至8.7%。

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很明顯，航空與娛樂板塊最受得經濟重啟。在疫情期間，全球航空股都跌得最甘，隨着疫苗有望面世，各地的航空股表現均有回升的迹象。在港上市的航空板塊今周平均升4.1%，又以國泰航空（00293）最突出，累升9.9%。另中資三大航空股則升1.3%至3.3%。

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娛樂板塊主要包含吃喝玩樂，今周主要由餐飲股領軍，帶動整個板塊升3.4%。海底撈（06862）、頤海國際（01579）、呷哺呷哺（00520）和九毛九（09922）一周升幅達10.9%至20%。相對而言，在娛樂板塊中的電影股表現較差，且看有無資金會追落後。

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記者：林衛