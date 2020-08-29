【經濟回暖】穆迪上調2020年中國經濟增長 預計明年增長7%

國際評級機構穆迪把今年中國經濟增長預期從1%上調至1.9%，並預測明年增長達7%左右。報告指，中國第二季度工業生產和固定資產投資強勁回升，國內生產總值實際增長數據好於預期，因此上調今年中國經濟增長預期。與此同時，隨着新冠疫情防控取得進展，民眾回歸工作崗位，可支配收入增加，市場消費需求將得以強化。

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穆迪相信中國實際經濟活動會逐步改善，惟外部市場需求不振等因素，或對經濟增長帶來不確定性。

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此外，報告預計今年年二十國集團經濟將萎縮4.6%，2021年將增長5.3%。然而，中國是二十國集團經濟體中唯一能在今年實現經濟增長的國家。

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記者：張以正