【周末理財智慧】6大原則達財務自由　借鏡成功人士心得

又到周末，炎炎夏日，留在屋企不妨提升理財知識，今個星期齊來借鏡成功人士的理財心得。

美國有位百萬富翁Steve Adcock在2016年儲蓄夠100萬美元（約780萬元）後，便在35歲之齡，辭去月薪達6位數的軟件開發工作，提早退休「嘆世界」，Steve Adcock曾撰文分享自己6個理財原則。

Steve的6個原則，即睇：【理財智慧】成百萬富翁 35歲提早退休 6大原則達財務自由

曾任金融機構股票分析員及基金經理的財經博客鍾記，40多歲已「財務自由」並提早退休。實現「財務自由」後，鍾記決心換個跑道，寫博客及出書分享自己行之有效的投資方法—遵循價值投資法，不短炒、只投資優質公司，做好資產配置，這些方法讓鍾記每年獲得10%至15%的投資回報！

想知鍾記怎樣做到每年10%至15%投資回報，即睇：【財務自由】買股票年賺15% 財經Blogger鍾記4字頭達財務自由

【iMoney x 林本利博士: 亂市投資錦囊】 網上講座 在新冠肺炎疫症、中美角力、香港政局不穩的亂局下，投資者應如何自處？林本利博士將分享最新部署，多年來跑贏大市7-10%的股票投資策略，以及如何為下一代在英國預備第二家園。 日期: 2020年9月2日（三） 時間: 7:30pm – 9:30pm 形式: Zoom網上直播 費用: 早鳥價HK$300 (原價HK$350) *凡於8月31日（星期一）或之前報名，可享早鳥價。 網上報名: https://tinyurl.com/ims200902 講座內容 ‧最新投資理財部署 ‧過去10年股票投資策略，如何跑贏大市7-10% ‧為下一代在英國預備第二家園 回贈禮品 價值高達HK$100*

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：葉卓偉