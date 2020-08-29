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【TikTok拆骨】傳Centricus夥Triller斥資200億美元加入收購戰 TikTok否認收到競標

即市財經 13:12 2020/08/29

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英國資產管理Centricus傳夥社交應用程式Triller加入TikTok收購戰，涉資200億美元，遭TikTok否認。

彭博引述消息人士報道，英國資產管理公司Centricus聯合投資夥伴美國社交應用程式Triller有意加入TikTok收購戰，計劃斥資200億美元收購後者在美國、澳洲、新西蘭及印度的業務，並支付現金和合併後的利潤各100億美元。惟遭到TikTok否認指，未曾收到收購要約。

Triller首席執行官Bobby Sarnevesht指，Triller和Centricus直接與字節跳動CEO張一鳴聯繫。

但字節跳動一份聲明表示，未收到來自Triller和Centricus提出的競標，兩家公司亦未與字節跳動進行任何對話，字節跳動也沒有任何興趣。

Centricus與Triller拒絕置評。

TikTok美國業務潛在買家包括Twitter（美：TWTR）、Google（美：GOOGL）母公司Alphabet等公司。而目前甲骨文（美：ORCL）及微軟（美：MSFT）誠意最大，微軟更夥沃爾瑪（美：WMT）攜手競投。

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編輯：陳華

美股 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 谷歌（美：GOOGL） 經濟 張一鳴 Twitter（美：TWTR） Google Alphabet

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